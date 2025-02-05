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https://sarabic.ae/20250205/مسؤول-بمنظمة-التحرير-الفلسطينية-لـ-سبوتنيك-رؤية-ترامب-الاستعمارية-لن-تتحقق-في-غزة-1097506492.html
مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية لـ "سبوتنيك": رؤية ترامب الاستعمارية لن تتحقق في غزة
مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية لـ "سبوتنيك": رؤية ترامب الاستعمارية لن تتحقق في غزة
سبوتنيك عربي
قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ترامب رئيس الإمبريالية والفاشية العالمية يريد أن يفرض حلولا على الشعب الفلسطيني،... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T14:17+0000
2025-02-05T14:17+0000
قطاع غزة
دونالد ترامب
تهجير
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097464605_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_fdc771a38c15cb68cc4e290bec4a25c9.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وهي جزء من الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة، والشعب ليس معروضا للهجرة والتهجير، والأرض الفلسطينية لا تخضع لترامب أو لأي مسؤول آخر".واستنكر الصالحي تصريحات ترامب بشأن قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، وحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، واستمرار الاحتلال، مؤكدًا أنها تمثل العائق الأساسي أمام حصول الشعب على حقوقه المشروعة، إضافة للاحتلال الإسرائيلي.وتابع: "نحن مصرون على مقاومة هذا المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية، وواثقون إننا سنكسب هذه المعركة ضد الإدارة الأمريكية، بما تمثله من رؤية استعمارية تعسفية معادية للشعب الفلسطيني وشعوب العالم".وفيما يتعلق بتأثير هذه التصريحات على مساعي حل الدولتين، قال إن تحركات ترامب تنسف حل الدولتين، حيث يسعى لاقتطاع قطاع غزة خارج السياق الفلسطيني، وفي ذات الوقت لم يعلن عن موقف رافض لما يسمى ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وتركه معلقا بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية.وأوضح أن هذه التصريحات تؤكد بأن الإدارة الأمريكية تخطط لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وتصفية موضوع الدولة برمته، مضيفًا: "سوف نتصدى للموضوع سواء من ترامب أو إسرائيل أو من أي طرف في العالم".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
https://sarabic.ae/20250205/الرئيس-الفلسطيني-يرد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-سيطرة-أمريكا-على-قطاع-غزة-1097493443.html
https://sarabic.ae/20250205/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-توطين-سكان-غزة-1097493779.html
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قطاع غزة, دونالد ترامب, تهجير, حصري
قطاع غزة, دونالد ترامب, تهجير, حصري

مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية لـ "سبوتنيك": رؤية ترامب الاستعمارية لن تتحقق في غزة

14:17 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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حصري
قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ترامب رئيس الإمبريالية والفاشية العالمية يريد أن يفرض حلولا على الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر خارج أي سلطة له.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وهي جزء من الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة، والشعب ليس معروضا للهجرة والتهجير، والأرض الفلسطينية لا تخضع لترامب أو لأي مسؤول آخر".
واستنكر الصالحي تصريحات ترامب بشأن قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، وحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، واستمرار الاحتلال، مؤكدًا أنها تمثل العائق الأساسي أمام حصول الشعب على حقوقه المشروعة، إضافة للاحتلال الإسرائيلي.
وتابع: "نحن مصرون على مقاومة هذا المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية، وواثقون إننا سنكسب هذه المعركة ضد الإدارة الأمريكية، بما تمثله من رؤية استعمارية تعسفية معادية للشعب الفلسطيني وشعوب العالم".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
الرئيس الفلسطيني يرد على تصريحات ترامب بشأن سيطرة أمريكا على قطاع غزة
09:59 GMT
وفيما يتعلق بتأثير هذه التصريحات على مساعي حل الدولتين، قال إن تحركات ترامب تنسف حل الدولتين، حيث يسعى لاقتطاع قطاع غزة خارج السياق الفلسطيني، وفي ذات الوقت لم يعلن عن موقف رافض لما يسمى ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وتركه معلقا بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح أن هذه التصريحات تؤكد بأن الإدارة الأمريكية تخطط لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وتصفية موضوع الدولة برمته، مضيفًا: "سوف نتصدى للموضوع سواء من ترامب أو إسرائيل أو من أي طرف في العالم".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".
وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن ترحيل سكان غزة
10:10 GMT
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
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