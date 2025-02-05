https://sarabic.ae/20250205/الرئيس-الفلسطيني-يرد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-سيطرة-أمريكا-على-قطاع-غزة-1097493443.html

الرئيس الفلسطيني يرد على تصريحات ترامب بشأن سيطرة أمريكا على قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني يرد على تصريحات ترامب بشأن سيطرة أمريكا على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أنه "لن يسمح بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني التي ناضل الجميع من أجلها عقودا طويلة وقدم التضحيات الجسام... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T09:59+0000

2025-02-05T09:59+0000

2025-02-05T09:59+0000

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وقال عباس، في أول رد له على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "دعوات التهجير تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف أن "الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها".وجدد الرئيس الفلسطيني تقديره للمواقف العربية الثابتة والراسخة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمنًا مواقف مصر والأردن الرافضة للتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.وكشف أن القيادة الفلسطينية أعربت عن رفضهما الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، مثمنا أيضا موقف السعودية الرافض للاستيطان والضم والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وطالب عباس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية المجمع عليها، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره وبقائه على أرض وطنه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم ، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

https://sarabic.ae/20250205/الصين-تعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-تهجير-سكان-غزة-1097489891.html

https://sarabic.ae/20250205/قيادات-حماس-ترد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-الرغبة-في-السيطرة-على-قطاع-غزة-1097484482.html

https://sarabic.ae/20250205/تركي-الفيصل-في-رسالة-إلى-ترامب-الشعب-الفلسطيني-ليس-مهاجرا-غير-شرعي-1097488911.html

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