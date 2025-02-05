الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة

عربي
لافروف: روسيا ترحب بتصريحات ترامب حول عدم صوابية جر أوكرانيا إلى الناتو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250205/الصين-تعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-تهجير-سكان-غزة-1097489891.html
الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة
الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة
سبوتنيك عربي
أكدت الصين معارضتها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي مزقته الحرب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ودعت إلى البحث عن حل سلمي. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T09:05+0000
2025-02-05T09:05+0000
أخبار العالم الآن
العالم
الصين
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097490274_0:105:1024:681_1920x0_80_0_0_7b65b09d76ca9f3a2680e8ef4c3be3d0.jpg
جاء ذلك في بيان للخارجية الصينية نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إنه يجب نقل جميع سكان غزة إلى مناطق خارج القطاع.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن بكين تعارض سيطرة واشنطن على قطاع غزة وتعارض تهجير سكانه الفلسطينيين.وتابع: "بكين تدعو جميع الأطراف التي شاركت في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أن تستغل هذه الهدنة لإعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح حتى يمكن التوصل إلى تسوية سياسية سلمية قائمة على حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، أمس الثلاثاء، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع إلى مناطق مجاورة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، وأن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع، مردفا: "يمكننا أن نبني أرضا جميلة قابلة للعيش إذا غادر سكان غزة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250204/ترامب-لا-بديل-للفلسطينيين-سوى-مغادرة-غزة-1097481022.html
الصين
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097490274_110:0:1021:683_1920x0_80_0_0_cdd4c13592bb051e5b71694d0edc277c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, الصين, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم, الصين, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة

09:05 GMT 05.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
أكدت الصين معارضتها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي مزقته الحرب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ودعت إلى البحث عن حل سلمي.
جاء ذلك في بيان للخارجية الصينية نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إنه يجب نقل جميع سكان غزة إلى مناطق خارج القطاع.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة
أمس, 21:25 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن بكين تعارض سيطرة واشنطن على قطاع غزة وتعارض تهجير سكانه الفلسطينيين.
وتابع: "بكين تدعو جميع الأطراف التي شاركت في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أن تستغل هذه الهدنة لإعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح حتى يمكن التوصل إلى تسوية سياسية سلمية قائمة على حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، أمس الثلاثاء، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.
وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع إلى مناطق مجاورة.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، وأن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع، مردفا: "يمكننا أن نبني أرضا جميلة قابلة للعيش إذا غادر سكان غزة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала