https://sarabic.ae/20250205/الصين-تعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-تهجير-سكان-غزة-1097489891.html
الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة
الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة
سبوتنيك عربي
أكدت الصين معارضتها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي مزقته الحرب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ودعت إلى البحث عن حل سلمي. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T09:05+0000
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جاء ذلك في بيان للخارجية الصينية نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إنه يجب نقل جميع سكان غزة إلى مناطق خارج القطاع.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن بكين تعارض سيطرة واشنطن على قطاع غزة وتعارض تهجير سكانه الفلسطينيين.وتابع: "بكين تدعو جميع الأطراف التي شاركت في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أن تستغل هذه الهدنة لإعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح حتى يمكن التوصل إلى تسوية سياسية سلمية قائمة على حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، أمس الثلاثاء، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع إلى مناطق مجاورة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، وأن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع، مردفا: "يمكننا أن نبني أرضا جميلة قابلة للعيش إذا غادر سكان غزة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250204/ترامب-لا-بديل-للفلسطينيين-سوى-مغادرة-غزة-1097481022.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الصين, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم, الصين, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة
أكدت الصين معارضتها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي مزقته الحرب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ودعت إلى البحث عن حل سلمي.
جاء ذلك في بيان للخارجية الصينية نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إنه يجب نقل جميع سكان غزة إلى مناطق خارج القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن بكين تعارض سيطرة واشنطن على قطاع غزة وتعارض تهجير سكانه الفلسطينيين.
وتابع: "بكين تدعو جميع الأطراف التي شاركت في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أن تستغل هذه الهدنة لإعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح حتى يمكن التوصل إلى تسوية سياسية سلمية قائمة على حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، في واشنطن، أمس الثلاثاء، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.
وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع إلى مناطق مجاورة.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، وأن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة
"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع، مردفا: "يمكننا أن نبني أرضا جميلة قابلة للعيش إذا غادر سكان غزة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل
على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي.