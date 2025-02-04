https://sarabic.ae/20250204/ما-تأثير-لقاء-نتنياهو-وترامب-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة؟-1097465242.html

ما تأثير لقاء نتنياهو وترامب على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

ما تأثير لقاء نتنياهو وترامب على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

سبوتنيك عربي

وسط مراوغات إسرائيلية في تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، يثير لقاء ترامب ونتنياهو المخاوف بشأن استمرار الاتفاق حتى إعادة إعمار غزة، لا سيما بعد تصريحات... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T13:34+0000

2025-02-04T13:34+0000

2025-02-04T13:34+0000

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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ومن المقرر أن يجري ترامب، مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تشمل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والترتيب للمرحلة التالية من الاتفاق.ويرى مراقبون أن لقاء ترامب ونتنياهو يمثل نقطة فارقة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وأعربوا عن مخاوفهم من تنفيذ باقي مراحل الاتفاق، في ظل الرغبة الأمريكية بتهجير سكان القطاع.نقطة محوريةاعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل نقطة محورية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تصريحات ترامب الأخيرة، التي شملت عدم تقديم ضمانات لاستمرار الهدنة وطرح فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر، تفتح المجال أمام نتنياهو لتعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة وتفعيل سياسات أكثر تشدداَ تجاه القضية الفلسطينية.وأكد أن هذا التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة قد يؤدي إلى سيناريوهين محتملين؛ الأول، أن يستخدم نتنياهو هذا التنسيق لتمديد الحرب، أو الثاني، أن يوقفها ولكن مقابل فرض شروط قاسية على حساب الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية على رأسها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.ويرى أبو بكر أن هذه التطورات تعقد دور الوساطة الذي تقوم به كل من مصر وقطر، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.وتابع: "يبقى التصدي لهذه السيناريوهات من جانب الفلسطينيين والعرب منوطاً بعدة عوامل؛ قوة وحدة الموقف الفلسطيني والعربي، ومستوى التنسيق بينهما، ومدى القدرة على التأثير في السياسات الإسرائيلية والأمريكية من خلال تفاعل دولي فعّال".ضوء أخضر أمريكيفي السياق، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن نتنياهو عشية ذهابه إلى لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منع وفده من الذهاب إلى الدوحة، حيث كان من المقرر أن تبدأ الجلسات الأحد الماضي، قبل يومين، لكنه ماطل في إرساله على أمل اللقاء مع ترامب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من المؤكد أن اللقاء سيناقش العديد من الملفات المتعلقة بقطاع غزة، وسوف يحاول بنيامين نتنياهو ابتزاز ترامب بشكل أو بآخر من أجل تحقيق غاياته، لا سيما بعدما صرح ترامب أنه يسعى لتهجير سكان قطاع غزة، ومن الممكن أن يتم مناقشة آلية هذا التهجير.وتحدث الرقب عن مخاوفه من تمرير المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن ثم لا تنتقل إسرائيل إلى المرحلة الثالثة من الاتفاق والتي تشمل على إعادة إعمار قطاع غزة، وخلق الاستقرار في القطاع، واستتاب الوضع السياسي والأمني.وتابع: "نتنياهو يقول إنه لا وجود لحكم حركة حماس في قطاع غزة، وما حدث من ظهور عناصر وشرطة الحركة خلال تسليم الأسرى، وإثبات أنهم لا يزالون بخير، وبالتالي أصبحت الأمور تمثل لإسرائيل مشكلة كبيرة".ويعتقد الرقب أن ترامب سوف يضغط على نتنياهو لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية، وتبقى المرحلة الثالثة في مهب الريح، وهناك إمكانية لعودة الحرب مجددًا، فترامب الذي يريد تهجير سكان قطاع غزة، لا يستطيع تهجيرهم بالطريقة العادية، بالتالي قد يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للمضي قدما في الحرب على القطاع بعد ضمان وصول الأسرى.اتهامات حماسواتهمت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إسرائيل "بتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحًا، خاصة الخيام والبيوت الجاهزة والوقود والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض في قطاع غزة".وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "إسرائيل تواصل مراوغتها في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدة أن "ما تم تنفيذه في الجوانب الإنسانية أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، مما يعني عدم التزام واضح في الموضوع الإغاثي والإنساني".وأضاف البيان أن "العدوان الإسرائيلي على غزة خلف دمارًا كبيرًا، خاصة في شمال القطاع، وأعدمت إسرائيل كل مظاهر الحياة فيه"، داعيا الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للتدخل ومعالجة الخلل في تطبيق البروتوكول الإنساني في الاتفاق.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إنه "سيتم إرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة نهاية الأسبوع لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ اتفاق صفقة التبادل مع حركة حماس".وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا للكابينيت عند عودته من واشنطن لمناقشة المرحلة الثانية من الصفقة وتوجيه مسار المفاوضات المقبلة".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه "ليس لديه ضمانات بشأن إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".ورد ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، على تصريحات ترامب، بقوله إن "تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة صامد ومستمر".يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الإثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.

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دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك