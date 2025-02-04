https://sarabic.ae/20250204/حماس-إسرائيل-تواصل-مراوغتها-في-تنفيذ-المسار-الإنساني-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1097454649.html

"حماس": إسرائيل تواصل مراوغتها في تنفيذ المسار الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار

"حماس": إسرائيل تواصل مراوغتها في تنفيذ المسار الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

اتهمت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إسرائيل "بتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحًا، خاصة الخيام والبيوت الجاهزة والوقود والمعدات الثقيلة لرفع... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T09:55+0000

2025-02-04T09:55+0000

2025-02-04T09:55+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096947771_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_ce96c4bf463278f92e13d8cea681dcbb.jpg

وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "إسرائيل تواصل مراوغتها في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدة أن "ما تم تنفيذه في الجوانب الإنسانية أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، مما يعني عدم التزام واضح في الموضوع الإغاثي والإنساني".وأضاف البيان أن "العدوان الإسرائيلي على غزة خلف دمارًا كبيرًا، خاصة في شمال القطاع، وأعدمت إسرائيل كل مظاهر الحياة فيه"، داعيا الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للتدخل ومعالجة الخلل في تطبيق البروتوكول الإنساني في الاتفاق.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إنه "سيتم إرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة نهاية الأسبوع لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ اتفاق صفقة التبادل مع حركة حماس".وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا للكابينت عند عودته من واشنطن لمناقشة المرحلة الثانية من الصفقة وتوجيه مسار المفاوضات المقبلة".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه "ليس لديه ضمانات بشأن إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".ورد ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، على تصريحات ترامب، بقوله إن "تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة صامد ومستمر".وأشار ويتكوف إلى أن "الجميع يلتزمون بالتوجيه بإطلاق سراح كل الرهائن"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي وجه بالعمل على إطلاق سراح الرهائن".يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.

https://sarabic.ae/20250203/مصر-تؤكد-أهمية-استدامة-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وتثبيته-وتنفيذ-مراحله-الثلاث-1097437206.html

https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يقول-إنه-ليس-لديه-ضمانات-بشأن-إمكانية-صمود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1097443733.html

https://sarabic.ae/20250204/5-دول-عربية-تعارض-خطط-توطين-سكان-قطاع-غزة-1097448723.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي