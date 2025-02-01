https://sarabic.ae/20250201/انتهاء-تسليم-الدفعة-الرابعة-من-الأسرى-الإسرائيليين-وكتائب-القسام-تصدر-بيانا-عاجلا-1097371625.html

انتهاء تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين.. و"كتائب القسام" تصدر بيانا عاجلا

انتهاء تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين.. و"كتائب القسام" تصدر بيانا عاجلا

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، "انتهاء عملية تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين في خان يونس وميناء غزة". 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T09:07+0000

2025-02-01T09:07+0000

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وقالت "كتائب القسام"، في بيان لها، إن "المقاومة أفرجت عن ثلاثة أسرى للعدو الصهيوني أحدهم (إسرائيلي) يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الأبطال من سجون الاحتلال، وذلك في إطار صفقة "طوفان الأحرار".وأضاف البيان أن "عملية التسليم، اليوم (السبت)، تمت أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء محمد الضيف، وإخوانه أعضاء المجلس العسكري، رسالة عهد ووفاء، أن رجال القسام باقون وسيكملون المشوار"، داعيًا إلى "الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة والمراوغة".وأكدت "القسام"، أنه "رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويعاني من أمراض متعددة"، موضحة أن "صور الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المرافقة والمحتفلة بهذا الإنجاز لهو استفتاء حقيقي على نهج المقاومة سبيلاً لتحرير الأرض والمقدسات".وتابعت: "الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو، تُثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون"، مشددا على أن "إنجاز المقاومة لعملية التبادل الرابعة بكل إبداع وكبرياء هو ترسيخ للقيم والالتزام المبدئي ببنود الاتفاق".وأعلن مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، أمس الجمعة، عن أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، اليوم السبت، في إطار الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع، المبرم بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وقال المكتب في بيان له: "من بين الأسرى المقرر تحررهم، 18 أسيرًا من ذوي الأحكام بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وأضاف المكتب: "يأتي تحرير هذه الدفعة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المقاومة الفلسطينية في معركة تحرير الأسرى، تأكيدًا على التزامها بواجبها الوطني والأخلاقي في كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال".يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.

https://sarabic.ae/20250201/كتائب-القسام-تفرج-عن-أسيرين-إسرائيليين-في-خان-يونس-صور-1097367500.html

https://sarabic.ae/20250201/حماس-الإعلان-الأمريكي-المتكرر-عن-تهجير-أبناء-غزة-مشاريع-سخيفة-ليس-لها-قيمة-1097370911.html

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