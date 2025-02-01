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مشاهد تسليم "كتائب القسام" لدفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في خان يونس وميناء غزة
مشاهد تسليم "كتائب القسام" لدفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في خان يونس وميناء غزة
سبوتنيك عربي
أفرجت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، عن أسيرين إسرائيليين في إطار الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل المحتجزين... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T07:28+0000
2025-02-01T08:24+0000
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وقالت "كتائب القسام"، إنها "سلمت الأسيرين عوفر كالديرون، وياردن بيباس، إلى الصليب الأحمر، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار".كما اعلنت "كتائب الفسام" تسليم المحتجز الإسرائيلي الثالث كيث سيغال، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إلى الصليب الأحمر، وذلك في ميناء غزة.من جهته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن "وفد الصليب الأحمر سلّم محتجزين اثنين إلى القوات المتواجدة داخل قطاع غزة"، مؤكدًا أن "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع المختطفين والمفقودين".وأعلن مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، أمس الجمعة، عن أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، اليوم السبت، في إطار الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع، المبرم بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وقال المكتب في بيان له: "من بين الأسرى المقرر تحررهم، 18 أسيرًا من ذوي الأحكام بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وأضاف المكتب: "يأتي تحرير هذه الدفعة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المقاومة الفلسطينية في معركة تحرير الأسرى، تأكيدًا على التزامها بواجبها الوطني والأخلاقي في كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال".يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
https://sarabic.ae/20250131/ترامب-يؤكد-للمرة-الثالثة-الأردن-ومصر-ستأخذان-سكان-من-غزة-1097362904.html
https://sarabic.ae/20250131/أول-دفعة-من-الجرحى-الفلسطينيين-في-قطاع-غزة-يعبرون-إلى-مصر-عبر-معبر-رفح-1097356402.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مشاهد تسليم "كتائب القسام" لدفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في خان يونس وميناء غزة

07:28 GMT 01.02.2025 (تم التحديث: 08:24 GMT 01.02.2025)
© Getty Images / Anadolu"كتائب القسام" تفرج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس
كتائب القسام تفرج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Getty Images / Anadolu
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أفرجت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، عن أسيرين إسرائيليين في إطار الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم تسليمهما للصليب الأحمر في خان يونس جنوبي القطاع.
وقالت "كتائب القسام"، إنها "سلمت الأسيرين عوفر كالديرون، وياردن بيباس، إلى الصليب الأحمر، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار".
كما اعلنت "كتائب الفسام" تسليم المحتجز الإسرائيلي الثالث كيث سيغال، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إلى الصليب الأحمر، وذلك في ميناء غزة.
من جهته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن "وفد الصليب الأحمر سلّم محتجزين اثنين إلى القوات المتواجدة داخل قطاع غزة"، مؤكدًا أن "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع المختطفين والمفقودين".
وأعلن مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، أمس الجمعة، عن أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، اليوم السبت، في إطار الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع، المبرم بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وقال المكتب في بيان له: "من بين الأسرى المقرر تحررهم، 18 أسيرًا من ذوي الأحكام بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
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أمس, 21:45 GMT
وأضاف المكتب: "يأتي تحرير هذه الدفعة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المقاومة الفلسطينية في معركة تحرير الأسرى، تأكيدًا على التزامها بواجبها الوطني والأخلاقي في كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال".
يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة ثلاثة من أفراد عائلة كل جريح.
كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.
تعبر سيارة إسعاف مصرية تحمل جثمان فلسطيني توفي في المستشفى المصري متأثرا بجراحه في حرب غزة، ميناء رفح المصري في طريقها إلى قطاع غزة، 27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
أول دفعة من الجرحى العسكريين في قطاع غزة يعبرون إلى مصر عبر معبر رفح
أمس, 15:43 GMT
وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
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