https://sarabic.ae/20250131/أول-دفعة-من-الجرحى-الفلسطينيين-في-قطاع-غزة-يعبرون-إلى-مصر-عبر-معبر-رفح-1097356402.html

أول دفعة من الجرحى العسكريين في قطاع غزة يعبرون إلى مصر عبر معبر رفح

أول دفعة من الجرحى العسكريين في قطاع غزة يعبرون إلى مصر عبر معبر رفح

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن فتح معبر رفح، غدًا السبت، لعبور الدفعة الأولى من الجرحى العسكريين من القطاع، إلى مصر للعلاج. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T15:43+0000

2025-01-31T15:43+0000

2025-01-31T15:44+0000

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غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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وجاء في بيان الوزارة أنه "سيتم خروج أول دفعة من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من شباط (فبراير) لعام 2025".وبيّنت الوزارة أن "الحافلات التي ستقل الجرحى والمرضى ومرافقيهم سوف تتحرك باتجاه معبر رفح الحدودي، من خلال منظمة الصحة العالمية".الجدير بالذكر أنه، وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بدفع الطرفين، الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحا عسكريا فلسطينيا بالمرور إلى مصر للعلاج بمرافقة 3 من أفراد عائلات كل جريح.كما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات عدة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن.

https://sarabic.ae/20250131/اسمه-لا-يزال-يرعب-الإسرائيليين-الحرس-الثوري-الإيراني-ينعى-قياديا-في-حماس-1097355905.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى