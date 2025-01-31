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أول دفعة من الجرحى العسكريين في قطاع غزة يعبرون إلى مصر عبر معبر رفح
أول دفعة من الجرحى العسكريين في قطاع غزة يعبرون إلى مصر عبر معبر رفح
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن فتح معبر رفح، غدًا السبت، لعبور الدفعة الأولى من الجرحى العسكريين من القطاع، إلى مصر للعلاج. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T15:43+0000
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وجاء في بيان الوزارة أنه "سيتم خروج أول دفعة من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من شباط (فبراير) لعام 2025".وبيّنت الوزارة أن "الحافلات التي ستقل الجرحى والمرضى ومرافقيهم سوف تتحرك باتجاه معبر رفح الحدودي، من خلال منظمة الصحة العالمية".الجدير بالذكر أنه، وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بدفع الطرفين، الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحا عسكريا فلسطينيا بالمرور إلى مصر للعلاج بمرافقة 3 من أفراد عائلات كل جريح.كما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات عدة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن.
https://sarabic.ae/20250131/اسمه-لا-يزال-يرعب-الإسرائيليين-الحرس-الثوري-الإيراني-ينعى-قياديا-في-حماس-1097355905.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أول دفعة من الجرحى العسكريين في قطاع غزة يعبرون إلى مصر عبر معبر رفح
15:43 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 15:44 GMT 31.01.2025)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن فتح معبر رفح، غدًا السبت، لعبور الدفعة الأولى من الجرحى العسكريين من القطاع، إلى مصر للعلاج.
وجاء في بيان الوزارة أنه "سيتم خروج أول دفعة من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من شباط (فبراير) لعام 2025".
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه سيتم التواصل عبر الهاتف مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر، حسب الكشف الموافق عليه من أطراف العلاقة.
وبيّنت الوزارة أن "الحافلات التي ستقل الجرحى والمرضى ومرافقيهم سوف تتحرك باتجاه معبر رفح الحدودي، من خلال منظمة الصحة العالمية".
الجدير بالذكر أنه، وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بدفع الطرفين، الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحا عسكريا فلسطينيا بالمرور إلى مصر للعلاج بمرافقة 3 من أفراد عائلات كل جريح.
كما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات عدة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، لما يزيد عن 15 شهرا، أوقعت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن.