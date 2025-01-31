https://sarabic.ae/20250131/اسمه-لا-يزال-يرعب-الإسرائيليين-الحرس-الثوري-الإيراني-ينعى-قياديا-في-حماس-1097355905.html

"اسمه لا يزال يرعب الإسرائيليين".. الحرس الثوري الإيراني ينعى قياديا في "حماس"

"اسمه لا يزال يرعب الإسرائيليين".. الحرس الثوري الإيراني ينعى قياديا في "حماس"

سبوتنيك عربي

أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بيانا نعى فيه أحد أبرز قادة حركة حماس الفلسطينية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T15:05+0000

2025-01-31T15:05+0000

2025-01-31T15:05+0000

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وأكد الحرس، في بيانه، أن "محمد الضيف، قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، ورفاقه الذين استشهدوا هم نجوم ساطعة تزرع الرعب في قلوب إسرائيل وداعميها".وقدم البيان "التهنئة والتعزية باستشهاد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، إلى جانب عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، الذين قتلوا خلال تصديهم للعدوان الإسرائيلي"، بحسب نص البيان.وأكد البيان أن "إرثهم الجهادي سيبقى مشعلا ينير درب المقاومة الإسلامية، الساعية لتحرير القدس وإزالة الكيان الصهيوني"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار إلى أن "استمرار المقاومة بقوتها وتجددها وتحقيقها للإنجازات، هو ثمرة جهاد هؤلاء القادة العظام، الذين صنعوا ملاحم بطولية بحضورهم الفدائي في ساحات المعركة، ليصبحوا رموزا وقدوة للأجيال القادمة من مجاهدي القدس".وفي ختام البيان، قدّم الحرس الثوري الإيراني، التعزية بـ"استشهاد القادة الشهداء مروان عيسى، غازي أبو طماعة، رافع سلامة، أحمد الغندور، أيمن نوفل، ورائد ثابت، الذين ارتقوا خلال تصديهم للعدوان الإسرائيلي".وأكد البيان أن "هذه التضحيات ستمنح المقاومة الفلسطينية زخما جديدا، وتعزز إرادة الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود حتى تحرير القدس ورفع راية فلسطين".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الخميس، رسميا مقتل قائدها محمد الضيف، و6 قادة آخرين "في خضم معركة طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.وقال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: "كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف (أبو خالد) قائد هيئة أركان كتائب القسام، مروان عيسى نائب قائد أركان كتائب القسام، غازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، رافع سلامة قائد لواء خان يونس".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "بعد التأكد استخبارتيا، جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف، قائد الجناح العسكري التابع لحركة حماس".وبحسب البيان، فقد أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه، محمد الضيف، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس لدى "حماس"، والذي تأكد مقتله، قبل أسابيع عدة، وقُتل معهم عدد من العناصر.

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