خبير: لا يوجد منتصر في الحرب بين إسرائيل و"حماس"

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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21:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250129/خبير-لا-يوجد-منتصر-في-الحرب-بين-إسرائيل-وحماس-1097275812.html
خبير: لا يوجد منتصر في الحرب بين إسرائيل و"حماس"
خبير: لا يوجد منتصر في الحرب بين إسرائيل و"حماس"
سبوتنيك عربي
قال الدكتور حامد فارس، رئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات الاستراتيجية، إن القيادة السياسية المصرية والشعب وكل فئات مصر لا تقبل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T11:59+0000
2025-01-29T11:59+0000
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وتابع، في حديثه لراديو "سبوتنيك": "ظهر هذا واضحا في بيان الخارجية المصرية الأخير، كما ظهر في حديث لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومن حوله قيادات الجيش المصري، حيث أكد أنه لا يمكن أن تقبل مصر بتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها وتهجير الفلسطينيين لصالح القضاء على حلم العودة وإقامة الدولة الفلسطينية".وأشار فارس إلى ما شاهده العالم من تمسك الفلسطينيين بأرضهم خلال عودة سكان غزة إلى الشمال رغم ما وقع من دمار شامل لبيوتهم وجميع مرافقهم التي لم تعد صالحة للعيش.وأردف: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهنان على أن الفلسطينيين لن يمكنهم البقاء في منطقة مدمرة بالكامل".وتابع: "يمكن أن تحدث مفاجآت جديدة للمنطقة مع لقاء ترامب ونتنياهو، المقرر في الرابع من فبراير/ شباط المقبل، لأنه من المعروف للجميع مدى دعم ترامب لنتنياهو"، مشيرا إلى أن وقف الحرب على غزة سيكون له ثمن".واستطرد: "ربما يفاجيء ترامب الجميع بإعلان عدم الاعتراف بحق إقامة الدولة الفلسطينية وهو ما أكدته إسرائيل خلال العام الماضي، بأنها لن تعترف بدولة فلسطينية رغم تحرك كرة الثلج واعتراف المزيد من دول العالم بشكل فردي بالدولة الفلسطينية".ولفت رئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات الاستراتيجية إلى أنه لا يوجد أي فائز في هذه الحرب، فالجميع خرج خاسرا، فقد خسر الفلسطينيون نحو 50 ألف شهيد بجانب عشرات الآلاف من المصابين ودمار قطاع غزة بالكامل وعودة القوات الإسرائيلية للقطاع وغيرها من الخسائر.وتابع: "بينما خسرت إسرائيل أيضا أمنها المزعوم ورأى الجميع وصول الصواريخ من إيران ومن "حزب الله" للعمق الإسرائيلي بالاضافة إلى الفشل الواضح للاستخبارات الإسرائيلية في منع وقوع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250125/من-داخل-الكونغرس-مفاجأة-حول-عدد-من-جندتهم-حماس-منذ-اندلاع-الحرب-في-قطاع-غزة-1097138865.html
https://sarabic.ae/20250127/بدء-عودة-النازحين-إلى-شمال-غزة-وحماس-تعتبرها-هزيمة-للاحتلال-ومخططات-التهجير-1097189312.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب

خبير: لا يوجد منتصر في الحرب بين إسرائيل و"حماس"

11:59 GMT 29.01.2025
© Getty Images / Future Publishing / Contributorسكان قطاع غزة خلال عودتهم إلى شمال القطاع
سكان قطاع غزة خلال عودتهم إلى شمال القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / Future Publishing / Contributor
تابعنا عبر
قال الدكتور حامد فارس، رئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات الاستراتيجية، إن القيادة السياسية المصرية والشعب وكل فئات مصر لا تقبل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وتابع، في حديثه لراديو "سبوتنيك": "ظهر هذا واضحا في بيان الخارجية المصرية الأخير، كما ظهر في حديث لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومن حوله قيادات الجيش المصري، حيث أكد أنه لا يمكن أن تقبل مصر بتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها وتهجير الفلسطينيين لصالح القضاء على حلم العودة وإقامة الدولة الفلسطينية".
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
من داخل الكونغرس... مفاجأة حول عدد من جندتهم "حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة
25 يناير, 10:05 GMT
وأشار فارس إلى ما شاهده العالم من تمسك الفلسطينيين بأرضهم خلال عودة سكان غزة إلى الشمال رغم ما وقع من دمار شامل لبيوتهم وجميع مرافقهم التي لم تعد صالحة للعيش.
وأردف: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهنان على أن الفلسطينيين لن يمكنهم البقاء في منطقة مدمرة بالكامل".
وتابع: "يمكن أن تحدث مفاجآت جديدة للمنطقة مع لقاء ترامب ونتنياهو، المقرر في الرابع من فبراير/ شباط المقبل، لأنه من المعروف للجميع مدى دعم ترامب لنتنياهو"، مشيرا إلى أن وقف الحرب على غزة سيكون له ثمن".
واستطرد: "ربما يفاجيء ترامب الجميع بإعلان عدم الاعتراف بحق إقامة الدولة الفلسطينية وهو ما أكدته إسرائيل خلال العام الماضي، بأنها لن تعترف بدولة فلسطينية رغم تحرك كرة الثلج واعتراف المزيد من دول العالم بشكل فردي بالدولة الفلسطينية".
بدء عودة النازحين إلى شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
بدء عودة النازحين إلى شمال غزة وحماس تعتبرها هزيمة للاحتلال ومخططات التهجير
27 يناير, 06:34 GMT
ولفت رئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات الاستراتيجية إلى أنه لا يوجد أي فائز في هذه الحرب، فالجميع خرج خاسرا، فقد خسر الفلسطينيون نحو 50 ألف شهيد بجانب عشرات الآلاف من المصابين ودمار قطاع غزة بالكامل وعودة القوات الإسرائيلية للقطاع وغيرها من الخسائر.
وتابع: "بينما خسرت إسرائيل أيضا أمنها المزعوم ورأى الجميع وصول الصواريخ من إيران ومن "حزب الله" للعمق الإسرائيلي بالاضافة إلى الفشل الواضح للاستخبارات الإسرائيلية في منع وقوع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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