https://sarabic.ae/20250129/خبير-لا-يوجد-منتصر-في-الحرب-بين-إسرائيل-وحماس-1097275812.html

خبير: لا يوجد منتصر في الحرب بين إسرائيل و"حماس"

خبير: لا يوجد منتصر في الحرب بين إسرائيل و"حماس"

سبوتنيك عربي

قال الدكتور حامد فارس، رئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات الاستراتيجية، إن القيادة السياسية المصرية والشعب وكل فئات مصر لا تقبل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم. 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T11:59+0000

2025-01-29T11:59+0000

2025-01-29T11:59+0000

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وتابع، في حديثه لراديو "سبوتنيك": "ظهر هذا واضحا في بيان الخارجية المصرية الأخير، كما ظهر في حديث لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومن حوله قيادات الجيش المصري، حيث أكد أنه لا يمكن أن تقبل مصر بتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها وتهجير الفلسطينيين لصالح القضاء على حلم العودة وإقامة الدولة الفلسطينية".وأشار فارس إلى ما شاهده العالم من تمسك الفلسطينيين بأرضهم خلال عودة سكان غزة إلى الشمال رغم ما وقع من دمار شامل لبيوتهم وجميع مرافقهم التي لم تعد صالحة للعيش.وأردف: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهنان على أن الفلسطينيين لن يمكنهم البقاء في منطقة مدمرة بالكامل".وتابع: "يمكن أن تحدث مفاجآت جديدة للمنطقة مع لقاء ترامب ونتنياهو، المقرر في الرابع من فبراير/ شباط المقبل، لأنه من المعروف للجميع مدى دعم ترامب لنتنياهو"، مشيرا إلى أن وقف الحرب على غزة سيكون له ثمن".واستطرد: "ربما يفاجيء ترامب الجميع بإعلان عدم الاعتراف بحق إقامة الدولة الفلسطينية وهو ما أكدته إسرائيل خلال العام الماضي، بأنها لن تعترف بدولة فلسطينية رغم تحرك كرة الثلج واعتراف المزيد من دول العالم بشكل فردي بالدولة الفلسطينية".ولفت رئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات الاستراتيجية إلى أنه لا يوجد أي فائز في هذه الحرب، فالجميع خرج خاسرا، فقد خسر الفلسطينيون نحو 50 ألف شهيد بجانب عشرات الآلاف من المصابين ودمار قطاع غزة بالكامل وعودة القوات الإسرائيلية للقطاع وغيرها من الخسائر.وتابع: "بينما خسرت إسرائيل أيضا أمنها المزعوم ورأى الجميع وصول الصواريخ من إيران ومن "حزب الله" للعمق الإسرائيلي بالاضافة إلى الفشل الواضح للاستخبارات الإسرائيلية في منع وقوع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب