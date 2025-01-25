https://sarabic.ae/20250125/من-داخل-الكونغرس-مفاجأة-حول-عدد-من-جندتهم-حماس-منذ-اندلاع-الحرب-في-قطاع-غزة-1097138865.html
من داخل الكونغرس... مفاجأة حول عدد من جندتهم "حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة
من داخل الكونغرس... مفاجأة حول عدد من جندتهم "حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام عن مصدرين في الكونغرس الأمريكي، قولهما إن "حركة حماس جندت ما بين 10 آلاف و15 ألف مقاتل، منذ بداية حربها مع إسرائيل". 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T10:05+0000
2025-01-25T10:05+0000
2025-01-25T10:05+0000
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102202/64/1022026404_0:474:5387:3504_1920x0_80_0_0_1c33bb2267d3710903e6f8b5217f2c6b.jpg
وذكر المصدران أن "معلومات المخابرات الأمريكية، تشير إلى مقتل عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب"، مشيران إلى أن "حماس، المدعومة من إيران، ستظل تمثل تهديدا لإسرائيل".وأضاف المصدران المطلعان على معلومات المخابرات الأمريكية، التي وُضعت في سلسلة من التحديثات قدمتها وكالات المخابرات المركزية الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، أنه "رغم نجاح حماس في تجنيد أعضاء جددا، فإن عددا كبيرا منهم شبان غير مدربين ينفذون مهام أمنية بسيطة"، لافتين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقديرات الرسمية.وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم، الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل.ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250120/قبل-الإفراج-عنهنالكشف-عن-هدية-قدمتها-القسام-للرهينات-الإسرائيليات-فيديو-1096958203.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102202/64/1022026404_285:0:4957:3504_1920x0_80_0_0_6f25af5364d67a96efad27eb0b72e998.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
من داخل الكونغرس... مفاجأة حول عدد من جندتهم "حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة
نقلت وسائل إعلام عن مصدرين في الكونغرس الأمريكي، قولهما إن "حركة حماس جندت ما بين 10 آلاف و15 ألف مقاتل، منذ بداية حربها مع إسرائيل".
وذكر المصدران أن "معلومات المخابرات الأمريكية، تشير إلى مقتل عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب"، مشيران إلى أن "حماس، المدعومة من إيران، ستظل تمثل تهديدا لإسرائيل".
وأضاف المصدران المطلعان على معلومات المخابرات الأمريكية، التي وُضعت في سلسلة من التحديثات قدمتها وكالات المخابرات المركزية الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، أنه "رغم نجاح حماس في تجنيد أعضاء جددا، فإن عددا كبيرا منهم شبان غير مدربين ينفذون مهام أمنية بسيطة"، لافتين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقديرات الرسمية.
وأعلنت حركة حماس
، في وقت سابق من اليوم، الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل.
ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني
مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".
وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل
.