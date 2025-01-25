https://sarabic.ae/20250125/من-داخل-الكونغرس-مفاجأة-حول-عدد-من-جندتهم-حماس-منذ-اندلاع-الحرب-في-قطاع-غزة-1097138865.html

من داخل الكونغرس... مفاجأة حول عدد من جندتهم "حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة

من داخل الكونغرس... مفاجأة حول عدد من جندتهم "حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام عن مصدرين في الكونغرس الأمريكي، قولهما إن "حركة حماس جندت ما بين 10 آلاف و15 ألف مقاتل، منذ بداية‭ ‬حربها مع إسرائيل". 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T10:05+0000

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2025-01-25T10:05+0000

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وذكر المصدران أن "معلومات المخابرات الأمريكية، تشير إلى مقتل عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب"، مشيران إلى أن "حماس، المدعومة من إيران، ستظل تمثل تهديدا لإسرائيل".وأضاف المصدران المطلعان على معلومات المخابرات الأمريكية، التي وُضعت في سلسلة من التحديثات قدمتها وكالات المخابرات المركزية الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، أنه "رغم نجاح حماس في تجنيد أعضاء جددا، فإن عددا كبيرا منهم شبان غير مدربين ينفذون مهام أمنية بسيطة"، لافتين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقديرات الرسمية.وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم، الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل.ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250120/قبل-الإفراج-عنهنالكشف-عن-هدية-قدمتها-القسام-للرهينات-الإسرائيليات-فيديو-1096958203.html

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حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي