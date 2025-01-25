من داخل الكونغرس... مفاجأة حول عدد من جندتهم "حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة

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ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مساحة حرة
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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قوانين الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
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عرب بوينت بودكاست
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
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الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
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https://sarabic.ae/20250125/من-داخل-الكونغرس-مفاجأة-حول-عدد-من-جندتهم-حماس-منذ-اندلاع-الحرب-في-قطاع-غزة-1097138865.html
من داخل الكونغرس... مفاجأة حول عدد من جندتهم "حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة
من داخل الكونغرس... مفاجأة حول عدد من جندتهم "حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام عن مصدرين في الكونغرس الأمريكي، قولهما إن "حركة حماس جندت ما بين 10 آلاف و15 ألف مقاتل، منذ بداية‭ ‬حربها مع إسرائيل". 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-25T10:05+0000
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وذكر المصدران أن "معلومات المخابرات الأمريكية، تشير إلى مقتل عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب"، مشيران إلى أن "حماس، المدعومة من إيران، ستظل تمثل تهديدا لإسرائيل".وأضاف المصدران المطلعان على معلومات المخابرات الأمريكية، التي وُضعت في سلسلة من التحديثات قدمتها وكالات المخابرات المركزية الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، أنه "رغم نجاح حماس في تجنيد أعضاء جددا، فإن عددا كبيرا منهم شبان غير مدربين ينفذون مهام أمنية بسيطة"، لافتين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقديرات الرسمية.وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم، الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل.ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250120/قبل-الإفراج-عنهنالكشف-عن-هدية-قدمتها-القسام-للرهينات-الإسرائيليات-فيديو-1096958203.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
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حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

من داخل الكونغرس... مفاجأة حول عدد من جندتهم "حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة

10:05 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام عن مصدرين في الكونغرس الأمريكي، قولهما إن "حركة حماس جندت ما بين 10 آلاف و15 ألف مقاتل، منذ بداية‭ ‬حربها مع إسرائيل".
وذكر المصدران أن "معلومات المخابرات الأمريكية، تشير إلى مقتل عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب"، مشيران إلى أن "حماس، المدعومة من إيران، ستظل تمثل تهديدا لإسرائيل".
وأضاف المصدران المطلعان على معلومات المخابرات الأمريكية، التي وُضعت في سلسلة من التحديثات قدمتها وكالات المخابرات المركزية الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، أنه "رغم نجاح حماس في تجنيد أعضاء جددا، فإن عددا كبيرا منهم شبان غير مدربين ينفذون مهام أمنية بسيطة"، لافتين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقديرات الرسمية.
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
قبل الإفراج عنهن...الكشف عن هدية قدمتها "القسام" للرهينات الإسرائيليات... فيديو
20 يناير, 09:00 GMT
وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم، الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل.
ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".
وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
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