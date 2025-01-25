https://sarabic.ae/20250125/حماس-تنشر-قائمة-بأسماء-200-أسير-فلسطيني-جديد-ستفرج-عنهم-إسرائيل-1097137242.html
"حماس" تنشر قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني جديد ستفرج عنهم إسرائيل
"حماس" تنشر قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني جديد ستفرج عنهم إسرائيل
سبوتنيك عربي
نشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، اليوم السبت، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية". 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T09:20+0000
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وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب "إعلام الأسرى" الفلسطينيين، التابع لحركة حماس، عن وجود "خلل" في أسماء عدد من الأسرى المقرر الإفراج عنه، ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.وقال المكتب في بيان مقتضب، "بعد مراجعة قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، تبين وجود خلل في عدد من الأسماء". وأتم البيان: "جاري المتابعة مع الوسطاء".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250125/ظهور-يحيى-السنوار-في-مشاهد-جديدة-داخل-غزة-يثير-تفاعلا-واسعا-في-العالم-العربي-1097130321.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
"حماس" تنشر قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني جديد ستفرج عنهم إسرائيل
نشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، اليوم السبت، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".
وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب "إعلام الأسرى" الفلسطينيين، التابع لحركة حماس، عن وجود "خلل"
في أسماء عدد من الأسرى المقرر الإفراج عنه، ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.
وقال
المكتب في بيان مقتضب، "بعد مراجعة قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، تبين وجود خلل في عدد من الأسماء". وأتم البيان: "جاري المتابعة مع الوسطاء".
وكانت حركة حماس، قد أعلنت عزمها الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل
.