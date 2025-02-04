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نتنياهو يعلن توجه الفريق المفاوض إلى الدوحة لمناقشة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
نتنياهو يعلن توجه الفريق المفاوض إلى الدوحة لمناقشة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك وولتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T07:35+0000
2025-02-04T07:35+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
دونالد ترامب
بنيامين نتنياهو
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وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إنه "سيتم إرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة نهاية الأسبوع لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ اتفاق صفقة التبادل مع حركة حماس".وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا للكابينت عند عودته من واشنطن لمناقشة المرحلة الثانية من الصفقة وتوجيه مسار المفاوضات المقبلة".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه "ليس لديه ضمانات بشأن إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".ورد ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، على تصريحات ترامب، بقوله إن "تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة صامد ومستمر".وأشار ويتكوف إلى أن "الجميع يلتزمون بالتوجيه بإطلاق سراح كل الرهائن"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي وجه بالعمل على إطلاق سراح الرهائن".يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
غزة
قطاع غزة
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم

نتنياهو يعلن توجه الفريق المفاوض إلى الدوحة لمناقشة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

07:35 GMT 04.02.2025
© AP Photo / Yariv Katzرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Yariv Katz
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك وولتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إنه "سيتم إرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة نهاية الأسبوع لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ اتفاق صفقة التبادل مع حركة حماس".
وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا للكابينت عند عودته من واشنطن لمناقشة المرحلة الثانية من الصفقة وتوجيه مسار المفاوضات المقبلة".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه "ليس لديه ضمانات بشأن إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
ورد ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، على تصريحات ترامب، بقوله إن "تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة صامد ومستمر".
وأشار ويتكوف إلى أن "الجميع يلتزمون بالتوجيه بإطلاق سراح كل الرهائن"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي وجه بالعمل على إطلاق سراح الرهائن".
يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.
كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.
وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMT
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