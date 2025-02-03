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مصر تؤكد أهمية استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث
مصر تؤكد أهمية استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، على "ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه واحترام حقه في تقرير المصير". 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T15:32+0000
2025-02-03T15:32+0000
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وخلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكد عبد العاطي، أهمية استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات السكان. ودعا وزير الخارجية المصري، المسؤولة الأوروبية، إلى مواصلة دعم الجهد الإنساني من الاتحاد الأوروبي إلى غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي.ويوم الأحد الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.وأول أمس الجمعة، احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وشدّد وزراء مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن في بيانهم الختامي على "رفض المساس" بحقوق الفلسطينيين "من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضمّ الأرض"، أو من خلال "التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات".وقالوا إن دولهم "تتطلّع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين"، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.كما قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي بحثا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في القاهرة، عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن اللقاء ناقش كذلك تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث، بالإضافة إلى ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250202/مصر-تؤكد-أنها-لديها-رؤية-لإعمار-قطاع-غزة-دون-خروج-أي-فلسطيني-من-أرضه-1097413791.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي

مصر تؤكد أهمية استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث

15:32 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، على "ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه واحترام حقه في تقرير المصير".
وخلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكد عبد العاطي، أهمية استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات السكان.
ودعا وزير الخارجية المصري، المسؤولة الأوروبية، إلى مواصلة دعم الجهد الإنساني من الاتحاد الأوروبي إلى غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
مصر تؤكد أن لديها رؤية لإعمار قطاع غزة دون خروج أي فلسطيني من أرضه
أمس, 21:04 GMT
ويوم الأحد الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.
وأول أمس الجمعة، احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وشدّد وزراء مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن في بيانهم الختامي على "رفض المساس" بحقوق الفلسطينيين "من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضمّ الأرض"، أو من خلال "التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات".
وقالوا إن دولهم "تتطلّع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين"، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.
مصر والأردن يبحثان عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.. وأمريكا تطلب إجراء انتخابات في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
راديو
مصر والأردن يبحثان عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.. وأمريكا تطلب إجراء انتخابات في أوكرانيا
أمس, 14:02 GMT
كما قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي بحثا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في القاهرة، عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن اللقاء ناقش كذلك تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث، بالإضافة إلى ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
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