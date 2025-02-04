https://sarabic.ae/20250204/ترامب-يطلب-من-الكونغرس-الموافقة-على-مبيعات-أسلحة-جديدة-لإسرائيل-1097448020.html

ترامب يطلب من الكونغرس الموافقة على مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل

ترامب يطلب من الكونغرس الموافقة على مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل

سبوتنيك عربي

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الكونغرس الموافقة على تسليم شحنات جديدة من القنابل والمعدات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة نحو مليار دولار. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T05:27+0000

2025-02-04T05:27+0000

2025-02-04T05:27+0000

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وأفادت تقارير إعلامية بأن "إدارة ترامب طلبت من زعماء الكونغرس الموافقة على تسليم شحنات جديدة من القنابل الجديدة والمعدات العسكرية الأخرى بقيمة مليار دولار لإسرائيل".وكما أشارت التقارير، نقلاً عن مسؤولين، إلى أنه من المتوقع بيع 4700 قنبلة زنة 1000 رطل (453 كيلوغراماً) بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة من شركة "كاتربيلر" بقيمة تزيد على 300 مليون دولار.وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه من المتوقع أن يضغط نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون على ترامب للمضي قدما في تنفيذ صفقات أسلحة منفصلة بإجمالي أكثر من 8 مليارات دولار وتشمل قنابل وصواريخ وقذائف مدفعية.يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور واشنطن، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي بترامب لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق الهدنة في لبنان.وقال بن غفير إن "أهداف الحرب لم تتحقق طالما بقيت حماس"، مشددا على ضرورة أن يعود نتنياهو من واشنطن بتعهد يقضي بمواصلة القتال دون إدخال مساعدات إنسانية لغزة.قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"تقرير: طائرة نتنياهو تغير مسارها خشية اعتقاله

https://sarabic.ae/20250203/بن-غفير-على-نتنياهو-أن-يعود-من-واشنطن-بتعهد-يتضمن-القضاء-على-حماس-1097436399.html

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