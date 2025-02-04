https://sarabic.ae/20250204/ترامب-يطلب-من-الكونغرس-الموافقة-على-مبيعات-أسلحة-جديدة-لإسرائيل-1097448020.html
ترامب يطلب من الكونغرس الموافقة على مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل
ترامب يطلب من الكونغرس الموافقة على مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل
سبوتنيك عربي
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الكونغرس الموافقة على تسليم شحنات جديدة من القنابل والمعدات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة نحو مليار دولار. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T05:27+0000
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وأفادت تقارير إعلامية بأن "إدارة ترامب طلبت من زعماء الكونغرس الموافقة على تسليم شحنات جديدة من القنابل الجديدة والمعدات العسكرية الأخرى بقيمة مليار دولار لإسرائيل".وكما أشارت التقارير، نقلاً عن مسؤولين، إلى أنه من المتوقع بيع 4700 قنبلة زنة 1000 رطل (453 كيلوغراماً) بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة من شركة "كاتربيلر" بقيمة تزيد على 300 مليون دولار.وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه من المتوقع أن يضغط نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون على ترامب للمضي قدما في تنفيذ صفقات أسلحة منفصلة بإجمالي أكثر من 8 مليارات دولار وتشمل قنابل وصواريخ وقذائف مدفعية.يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور واشنطن، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي بترامب لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق الهدنة في لبنان.وقال بن غفير إن "أهداف الحرب لم تتحقق طالما بقيت حماس"، مشددا على ضرورة أن يعود نتنياهو من واشنطن بتعهد يقضي بمواصلة القتال دون إدخال مساعدات إنسانية لغزة.قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"تقرير: طائرة نتنياهو تغير مسارها خشية اعتقاله
https://sarabic.ae/20250203/بن-غفير-على-نتنياهو-أن-يعود-من-واشنطن-بتعهد-يتضمن-القضاء-على-حماس-1097436399.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يطلب من الكونغرس الموافقة على مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الكونغرس الموافقة على تسليم شحنات جديدة من القنابل والمعدات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة نحو مليار دولار.
وأفادت تقارير إعلامية بأن "إدارة ترامب طلبت من زعماء الكونغرس الموافقة على تسليم شحنات جديدة من القنابل الجديدة والمعدات العسكرية الأخرى بقيمة مليار دولار لإسرائيل".
وكما أشارت التقارير، نقلاً عن مسؤولين، إلى أنه من المتوقع بيع 4700 قنبلة زنة 1000 رطل (453 كيلوغراماً) بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة من شركة "كاتربيلر" بقيمة تزيد على 300 مليون دولار.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الطلبات الجديدة لتوريد الأسلحة سيتم تغطيتها من خلال المساعدات العسكرية الأمربكية السنوية لإسرائيل.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه من المتوقع أن يضغط نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون على ترامب للمضي قدما في تنفيذ صفقات أسلحة منفصلة بإجمالي أكثر من 8 مليارات دولار وتشمل قنابل وصواريخ وقذائف مدفعية.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور واشنطن، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي بترامب لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق الهدنة في لبنان.
أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، يوم الاثنين، على ضرورة أن "يعود رئيس الوزراء بنيايمن نتنياهو بتعهد من واشنطن يتضمن القضاء على حركة حماس".
وقال بن غفير إن "أهداف الحرب لم تتحقق طالما بقيت حماس"، مشددا على ضرورة أن يعود نتنياهو من واشنطن بتعهد يقضي بمواصلة القتال دون إدخال مساعدات إنسانية لغزة.