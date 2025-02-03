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بن غفير: على نتنياهو أن يعود من واشنطن بتعهد يتضمن القضاء على حماس
بن غفير: على نتنياهو أن يعود من واشنطن بتعهد يتضمن القضاء على حماس
سبوتنيك عربي
أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، على ضرورة أن "يعود رئيس الوزراء بنيايمن نتنياهو بتعهد من واشنطن يتضمن القضاء على حركة... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T14:22+0000
2025-02-03T14:29+0000
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حركة حماس
بنيامين نتنياهو
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وقال بن غفير، في كلمة له، إن "أهداف الحرب لم تتحقق طالما بقيت حماس"، مشددا على ضرورة أن يعود نتنياهو من واشنطن بتعهد يقضي بمواصلة القتال دون إدخال مساعدات إنسانية لغزة.وأضاف أن "حكم حماس ما زال مكتمل الأركان ودون القضاء على ذلك فإن أهداف الحرب لم تتحقق"، مؤكدا على ضرورة أن يعود رئيس الحكومة لتحقيق أهداف الحرب بالنصر الساحق على حماس.وأفادت تقارير إسرائيلية، في وقت سابق، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كشف في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن آلية جديدة للمفاوضات مع "حماس" تعتمد على "الدبلوماسية المكوكية".وحسب موقع "I24"، بموجب هذه الآلية، سيقوم ويتكوف بزيارات منتظمة بين الأطراف المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوضيح القضايا الدقيقة التي ستناقشها الوفود.ومن المتوقع أن تحل هذه الآلية محل الاجتماعات السابقة التي عقدت في الدوحة والقاهرة بحضور جميع الأطراف، ما يعكس تحولا في نهج التفاوض. ونقل الموقع عن مسؤول كبير، قوله إن "هذه الخطوة تعكس رغبة إدارة ترامب في السيطرة على مسار المحادثات وتقليل دور الوساطة التقليدي الذي لعبته مصر وقطر".وأضاف المسؤول أن فريق ترامب دخل المفاوضات بزخم كبير، مع مشاركة أوسع لمبعوثه الخاص، مما قد يسهم في تحقيق تقدم ملموس في المحادثات.كما أشار المسؤول إلى أن واشنطن تسعى إلى تعزيز تأثيرها المباشر على مجريات التفاوض بين إسرائيل وحماس، بعيدا عن الوسطاء الإقليميين التقليديين.وفي الإطار، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع وصف بـ"الحاسم"، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، مع احتمال تمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن المحادثات بين الجانبين ستتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار جهود إطلاق سراح الأسرى، والمراحل القادمة من صفقة التبادل. كما يتوقع أن يناقش الطرفان سبل التعامل مع حماس في القطاع، إضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني.كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، نقل لإسرائيل رسائل واضحة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع الحركة من الاحتفاظ بالسلطة.
https://sarabic.ae/20250202/إسرائيل-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-50-شخصا-في-الضفة-وحماس-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-المجتمع-الدولي-1097408090.html
https://sarabic.ae/20250203/تقرير-طائرة-نتنياهو-تغير-مسارها-خشية-اعتقاله-1097423140.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بن غفير: على نتنياهو أن يعود من واشنطن بتعهد يتضمن القضاء على حماس

14:22 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 14:29 GMT 03.02.2025)
© AP Photo / Gil Cohen-Magenوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
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أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، على ضرورة أن "يعود رئيس الوزراء بنيايمن نتنياهو بتعهد من واشنطن يتضمن القضاء على حركة حماس".
وقال بن غفير، في كلمة له، إن "أهداف الحرب لم تتحقق طالما بقيت حماس"، مشددا على ضرورة أن يعود نتنياهو من واشنطن بتعهد يقضي بمواصلة القتال دون إدخال مساعدات إنسانية لغزة.
وأضاف أن "حكم حماس ما زال مكتمل الأركان ودون القضاء على ذلك فإن أهداف الحرب لم تتحقق"، مؤكدا على ضرورة أن يعود رئيس الحكومة لتحقيق أهداف الحرب بالنصر الساحق على حماس.
مساعي إسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025 وتقسيمها إلى ثلاث مناطق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
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أمس, 16:13 GMT
وأفادت تقارير إسرائيلية، في وقت سابق، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كشف في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن آلية جديدة للمفاوضات مع "حماس" تعتمد على "الدبلوماسية المكوكية".
وحسب موقع "I24"، بموجب هذه الآلية، سيقوم ويتكوف بزيارات منتظمة بين الأطراف المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوضيح القضايا الدقيقة التي ستناقشها الوفود.
ومن المتوقع أن تحل هذه الآلية محل الاجتماعات السابقة التي عقدت في الدوحة والقاهرة بحضور جميع الأطراف، ما يعكس تحولا في نهج التفاوض.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير، قوله إن "هذه الخطوة تعكس رغبة إدارة ترامب في السيطرة على مسار المحادثات وتقليل دور الوساطة التقليدي الذي لعبته مصر وقطر".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
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10:22 GMT
وأضاف المسؤول أن فريق ترامب دخل المفاوضات بزخم كبير، مع مشاركة أوسع لمبعوثه الخاص، مما قد يسهم في تحقيق تقدم ملموس في المحادثات.
كما أشار المسؤول إلى أن واشنطن تسعى إلى تعزيز تأثيرها المباشر على مجريات التفاوض بين إسرائيل وحماس، بعيدا عن الوسطاء الإقليميين التقليديين.
وفي الإطار، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع وصف بـ"الحاسم"، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، مع احتمال تمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، خلال حوار فلسطيني فلسطيني في موسكو، 13 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
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وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن المحادثات بين الجانبين ستتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار جهود إطلاق سراح الأسرى، والمراحل القادمة من صفقة التبادل. كما يتوقع أن يناقش الطرفان سبل التعامل مع حماس في القطاع، إضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، نقل لإسرائيل رسائل واضحة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع الحركة من الاحتفاظ بالسلطة.
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