https://sarabic.ae/20250203/أبو-مرزوق-لـسبوتنيك-حماس-تعول-على-مشاركة-روسيا-في-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1097430097.html
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس تعول على مشاركة روسيا في إعادة إعمار قطاع غزة
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس تعول على مشاركة روسيا في إعادة إعمار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج؛ موسى أبو مرزوق، اليوم الإثنين، أنه يتوقع مشاركة روسيا في عملية إعادة إعمار غزة، موضحًا أن وفد الحركة في... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T13:50+0000
2025-02-03T13:50+0000
2025-02-03T13:50+0000
قطاع غزة
غزة
روسيا
تقارير سبوتنيك
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وقال أبو مرزوق، الذي وصل موسكو على رأس وفد تابع لحماس، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذه زيارة بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية، لدينا العديد من الموضوعات التي نود مناقشتها مع قيادة وزارة الخارجية، نحن بحاجة إلى أن تشارك روسيا في إعمار قطاع غزة، وينبغي لروسيا أن تكون حاضرة في هذه العملية، وأن تؤدي دورها وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".وتوقع أبو مرزوق أن تقدم موسكو على إرسال مساعدات إنسانية للقطاع، وتساهم في عملية إعادة الإعمار، موضحًا أنه سيجري مباحثات مع المسؤولين الروس حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وعملية تبادل الأسرى.وكشف القيادي في حماس أن إسرائيل كانت تعترض منذ البداية على هذا الاتفاق، وبدأت عملية عسكرية في رفح ودمرت ما دمرته هناك وأقفلت المعبر بين مصر وقطاع غزة ودمرته، وثم انتقلت إلى الشمال حسب خطة الجنرالات المعروفةوحول الاستعراضات التي ترافق عمليات تسليم الأسرى والتي احتجت عليها إسرائيل، أشار القيادي في حماس إلى أن هذا ليس استعراضًا عسكريًا، إنما إجراءات لحماية الإسرائيليين"، مضيفًا "حينما يختل الوضع الأمني قد يتعرض بعض الأسرى للضرر. وهذا ما لا نريده. وكما حصل في تبادل أربيل يهود من تدافع كان غير محمود".وأستبعد أبو مرزوق عودة الجيش الإسرائيلي للحرب مرة أخرى، "ليس لأنه (الجيش الإسرائيلي) محب للسلام، ولكن أنا أستبعد أن الجيش يذهب إلى معركة من أجل قتل أسراه، ولذلك لابد أن يذهب إلى الصفقة الثانية ويدفع الثمن مقابل إطلاق سراح الجنود".وحول الخلاف مع السلطة الفلسطينية حول إدارة قطاع غزة في إدارة المرحلة المقبلة، أشار أبو مرزوق إلى أنه ليس لدى حماس "فيتو" للتعامل مع السلطة، والحركة ترحب بقدوم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، موضحًا أن اتفاق في القاهرة ومن قبله في بكين وموسكو دعت لتشكيل وحكومة وحدة وطنية، وكانت السلطة الفلسطينية من ترفض.جدير بالذكر أنه، وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.أرقام مفزعة لخسائر الحرب على غزةقناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"
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قطاع غزة, غزة, روسيا, تقارير سبوتنيك
قطاع غزة, غزة, روسيا, تقارير سبوتنيك
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس تعول على مشاركة روسيا في إعادة إعمار قطاع غزة
صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج؛ موسى أبو مرزوق، اليوم الإثنين، أنه يتوقع مشاركة روسيا في عملية إعادة إعمار غزة، موضحًا أن وفد الحركة في موسكو سيبحث ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل وعملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال أبو مرزوق، الذي وصل موسكو على رأس وفد تابع لحماس، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذه زيارة بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية، لدينا العديد من الموضوعات التي نود مناقشتها مع قيادة وزارة الخارجية، نحن بحاجة إلى أن تشارك روسيا في إعمار قطاع غزة، وينبغي لروسيا أن تكون حاضرة في هذه العملية، وأن تؤدي دورها وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".
وتوقع أبو مرزوق أن تقدم موسكو على إرسال مساعدات إنسانية للقطاع، وتساهم في عملية إعادة الإعمار، موضحًا أنه سيجري مباحثات مع المسؤولين الروس حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وعملية تبادل الأسرى.
وفيما يتعلق بالاتفاق الموقع بين حماس وإسرائيل في قطر، أشار إلى أن الاتفاق كان مقنعاً لحركة حماس، الأمر الذي دفعها للموافقة عليه، مضيفًا أن "هذا الاتفاق كان معروضاً بعد قرار مجلس الأمن، ووافقت عليه الحركة ورفضته إسرائيل في 23 مارس، ومنذ ذلك التاريخ والحركة مصرة على تطبيق الاتفاق كما تم في ذلك الوقت".
وكشف القيادي في حماس أن إسرائيل كانت تعترض منذ البداية على هذا الاتفاق، وبدأت عملية عسكرية في رفح ودمرت ما دمرته هناك وأقفلت المعبر بين مصر وقطاع غزة ودمرته، وثم انتقلت إلى الشمال حسب خطة الجنرالات المعروفة
وتابع: "إسرائيل التي كانت ترفض التوقيع على أي تفاهمات مع حماس، اضطرت في النهاية، في كانون الثاني/يناير، أن توافق على ما كانت ترفضه قبل أكثر من 9 أشهر، منذ آذار/مارس الماضي، والآن الطرفان بصدد استكمال تنفيذ هذا الاتفاق".
وحول الاستعراضات التي ترافق عمليات تسليم الأسرى والتي احتجت عليها إسرائيل، أشار القيادي في حماس إلى أن هذا ليس استعراضًا عسكريًا، إنما إجراءات لحماية الإسرائيليين"، مضيفًا "حينما يختل الوضع الأمني قد يتعرض بعض الأسرى للضرر. وهذا ما لا نريده. وكما حصل في تبادل أربيل يهود من تدافع كان غير محمود".
وشدد على أن "الرسائل العسكرية كانت موجودة أثناء الحرب، فنحن قاتلنا في اليوم الأول كما قاتلنا في اليوم الأخير وبنفس الكفاءة. وبالعكس، إن خسائره (الجيش الإسرائيلي) كانت في الشمال في نهاية المعركة أكثر كثيراً مما كانت في بداية المعركة".
وأستبعد أبو مرزوق عودة الجيش الإسرائيلي للحرب مرة أخرى، "ليس لأنه (الجيش الإسرائيلي) محب للسلام، ولكن أنا أستبعد أن الجيش يذهب إلى معركة من أجل قتل أسراه، ولذلك لابد أن يذهب إلى الصفقة الثانية ويدفع الثمن مقابل إطلاق سراح الجنود".
وحول الخلاف مع السلطة الفلسطينية حول إدارة قطاع غزة في إدارة المرحلة المقبلة، أشار أبو مرزوق إلى أنه ليس لدى حماس "فيتو" للتعامل مع السلطة، والحركة ترحب بقدوم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، موضحًا أن اتفاق في القاهرة ومن قبله في بكين وموسكو دعت لتشكيل وحكومة وحدة وطنية، وكانت السلطة الفلسطينية من ترفض.
وتابع، إن "يدنا ممدودة الآن وغداً وفي كل وقت، من أجل أن تكون هناك وحدة وطنية فلسطينية، لأن هذه مصلحة للشعب الفلسطيني، ونحن دائماً ننحاز إلى مصالح الشعب الفلسطيني، لكن يجب أن يكون هناك قرار فلسطيني مستقل في رام الله من أجل أن يذهبوا إلى هذه الوحدة".
جدير بالذكر أنه، وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع، على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين.
وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.
وشارك في المفاوضات إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين وممثلي الإدارة الأميركية السابقة، ممثل عن إدارة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
، ظهر الأحد 19 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.