https://sarabic.ae/20250202/مسؤول-إسرائيلي-حماس-قد-تتخلى-عن-حكم-غزة-طواعية-1097396639.html
مسؤول إسرائيلي: "حماس" قد تتخلى عن حكم غزة طواعية
مسؤول إسرائيلي: "حماس" قد تتخلى عن حكم غزة طواعية
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن توقعاته بأن حركة "حماس" قد تتخلى عن حكم قطاع غزة طواعية، دون الحاجة إلى عملية عسكرية جديدة. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T08:18+0000
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وأوضح المسؤول لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن النقاشات داخل الفصائل الفلسطينية تشير إلى إدراك حركة حماس لضرورة "تسليم المفاتيح"، معتبراً أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تخلي الحركة عن السلطة.وأضاف أن ذلك قد يفتح المجال لاستكمال صفقة تبادل الأسرى وتحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ورغم ذلك، أكد في الوقت نفسه أن خيار استئناف العمليات العسكرية لا يزال قائماً.في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع وصف بـ"الحاسم"، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، مع احتمال تمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، نقل لإسرائيل رسائل واضحة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع الحركة من الاحتفاظ بالسلطة.
https://sarabic.ae/20250201/حماس-الإعلان-الأمريكي-المتكرر-عن-تهجير-أبناء-غزة-مشاريع-سخيفة-ليس-لها-قيمة-1097370911.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
مسؤول إسرائيلي: "حماس" قد تتخلى عن حكم غزة طواعية
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن توقعاته بأن حركة "حماس" قد تتخلى عن حكم قطاع غزة طواعية، دون الحاجة إلى عملية عسكرية جديدة.
وأوضح المسؤول لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن النقاشات داخل الفصائل الفلسطينية تشير إلى إدراك حركة حماس
لضرورة "تسليم المفاتيح"، معتبراً أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تخلي الحركة عن السلطة.
وأضاف أن ذلك قد يفتح المجال لاستكمال صفقة تبادل الأسرى وتحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ورغم ذلك، أكد في الوقت نفسه أن خيار استئناف العمليات العسكرية لا يزال قائماً.
في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، اليوم الأحد، عن توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع وصف بـ"الحاسم"، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، مع احتمال تمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن المحادثات بين الجانبين ستتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار جهود إطلاق سراح الأسرى، والمراحل القادمة من صفقة التبادل. كما يتوقع أن يناقش الطرفان سبل التعامل مع حماس في القطاع، إضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، نقل لإسرائيل رسائل واضحة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع الحركة من الاحتفاظ بالسلطة.