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https://sarabic.ae/20250202/قناة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-الضيف-ودوره-الاستراتيجي-في-طوفان-الأقصىوسر-وثيقة-الأسبوعين-1097413431.html
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن القائد الراحل بحركة "حماس"، محمد الضيف ،أصدر أمر عملية "طوفان الأقصى" قبل أسبوعين من تنفيذها. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T20:44+0000
2025-02-02T20:44+0000
قطاع غزة
غزة
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العالم العربي
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن وثيقة جديدة قد كشفت عن مراحل خطة هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من حيث الموعد وتوزيع القوات إلى أهداف كل وحدة.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن خطة العمل قام بتوزيعها محمد الضيف، القائد بكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول 2023، أي قبل أسبوعين من عملية "طوفان الأقصى". وأوضحت أن عدد من أخبرهم بتفاصيل الهجوم كانوا 25 شخصا، وكانوا مطلعين على كل تفاصيل العملية وخطة الهجوم كاملة، موضحة أن الخطة كانت تقوم على الهجوم من خلال 3 موجات كل موجة منها بتفاصيل خاصة. وأشارت القناة إلى أن المشغل الرئيس لعملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة حماس، في السابع من أكتوبر 2023، كان الضيف وليس يحيى السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس"، والذي اغتالته قوات الجيش الإسرائيلي.وفي سياق متصل، أكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، اليوم السبت، أن "الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة، تحت ذرائع إعادة بنائها، يمثل إصرارا أمريكيا على الشراكة في الجريمة". وقال أبو زهري إن "هذه المشاريع سخيفة وليس لها قيمة"، مؤكدًا أن "ما فشل الاحتلال بتحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة".وأشار إلى أن "إصرار الإدارة الأمريكية على مشاريع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر في الإقليم".فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع وصف بـ"الحاسم"، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، مع احتمال تمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن المحادثات بين الجانبين ستتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار جهود إطلاق سراح الأسرى، والمراحل القادمة من صفقة التبادل. كما يتوقع أن يناقش الطرفان سبل التعامل مع حماس في القطاع، إضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني.كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، نقل لإسرائيل رسائل واضحة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع الحركة من الاحتفاظ بالسلطة.
https://sarabic.ae/20250202/السيسي-يؤكد-أهمية-تكثيف-الجهود-المشتركة-لضمان-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1097409133.html
https://sarabic.ae/20250201/بعد-إعلان-اغتياله-الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-ظهور-قائد-كتيبة-مخيم-الشاطئ-في-غزة-1097373885.html
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قطاع غزة, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"

20:44 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayovالوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن القائد الراحل بحركة "حماس"، محمد الضيف ،أصدر أمر عملية "طوفان الأقصى" قبل أسبوعين من تنفيذها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن وثيقة جديدة قد كشفت عن مراحل خطة هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من حيث الموعد وتوزيع القوات إلى أهداف كل وحدة.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن خطة العمل قام بتوزيعها محمد الضيف، القائد بكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول 2023، أي قبل أسبوعين من عملية "طوفان الأقصى".
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السيسي يؤكد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة
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وأوضحت أن عدد من أخبرهم بتفاصيل الهجوم كانوا 25 شخصا، وكانوا مطلعين على كل تفاصيل العملية وخطة الهجوم كاملة، موضحة أن الخطة كانت تقوم على الهجوم من خلال 3 موجات كل موجة منها بتفاصيل خاصة.
وأشارت القناة إلى أن المشغل الرئيس لعملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة حماس، في السابع من أكتوبر 2023، كان الضيف وليس يحيى السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس"، والذي اغتالته قوات الجيش الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، أكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، اليوم السبت، أن "الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة، تحت ذرائع إعادة بنائها، يمثل إصرارا أمريكيا على الشراكة في الجريمة".
وقال أبو زهري إن "هذه المشاريع سخيفة وليس لها قيمة"، مؤكدًا أن "ما فشل الاحتلال بتحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة".
وأشار إلى أن "إصرار الإدارة الأمريكية على مشاريع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر في الإقليم".
فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع وصف بـ"الحاسم"، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، مع احتمال تمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.
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أمس, 10:51 GMT
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن المحادثات بين الجانبين ستتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار جهود إطلاق سراح الأسرى، والمراحل القادمة من صفقة التبادل. كما يتوقع أن يناقش الطرفان سبل التعامل مع حماس في القطاع، إضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، نقل لإسرائيل رسائل واضحة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع الحركة من الاحتفاظ بالسلطة.
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