https://sarabic.ae/20250202/السيسي-يؤكد-أهمية-تكثيف-الجهود-المشتركة-لضمان-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1097409133.html

السيسي يؤكد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة

السيسي يؤكد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن تقدير مصر للمواقف الكويتية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللدور الكويتي الريادي في مجال العمل... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T16:45+0000

2025-02-02T16:45+0000

2025-02-02T16:45+0000

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وخلال استقباله الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وزير الدفاع والداخلية الكويتي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد السيسي، "أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار الإقليمي، ويؤسس لمسار سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".من جانبه، أعرب الوزير الكويتي، عن تقدير بلاده للجهود التي قامت بها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا دعم الكويت للجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق السلام المستدام بالمنطقة.ويوم الأحد الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.وأول أمس الجمعة، احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وشدّد وزراء مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن في بيانهم الختامي على "رفض المساس" بحقوق الفلسطينيين "من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضمّ الأرض"، أو من خلال "التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات".وقالوا إن دولهم "تتطلّع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.كما قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي بحثا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في القاهرة، عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن اللقاء ناقش كذلك تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث، بالإضافة إلى ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

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