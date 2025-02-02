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السيسي يؤكد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة
السيسي يؤكد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن تقدير مصر للمواقف الكويتية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللدور الكويتي الريادي في مجال العمل... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T16:45+0000
2025-02-02T16:45+0000
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وخلال استقباله الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وزير الدفاع والداخلية الكويتي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد السيسي، "أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار الإقليمي، ويؤسس لمسار سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".من جانبه، أعرب الوزير الكويتي، عن تقدير بلاده للجهود التي قامت بها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا دعم الكويت للجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق السلام المستدام بالمنطقة.ويوم الأحد الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.وأول أمس الجمعة، احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وشدّد وزراء مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن في بيانهم الختامي على "رفض المساس" بحقوق الفلسطينيين "من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضمّ الأرض"، أو من خلال "التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات".وقالوا إن دولهم "تتطلّع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.كما قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي بحثا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في القاهرة، عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن اللقاء ناقش كذلك تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث، بالإضافة إلى ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250131/أول-دفعة-من-الجرحى-الفلسطينيين-في-قطاع-غزة-يعبرون-إلى-مصر-عبر-معبر-رفح-1097356402.html
https://sarabic.ae/20250131/ترامب-يؤكد-للمرة-الثالثة-الأردن-ومصر-ستأخذان-سكان-من-غزة-1097362904.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم, الكويت, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم, الكويت, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

السيسي يؤكد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة

16:45 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن تقدير مصر للمواقف الكويتية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللدور الكويتي الريادي في مجال العمل الإنساني.
وخلال استقباله الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وزير الدفاع والداخلية الكويتي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد السيسي، "أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار الإقليمي، ويؤسس لمسار سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".
من جانبه، أعرب الوزير الكويتي، عن تقدير بلاده للجهود التي قامت بها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا دعم الكويت للجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق السلام المستدام بالمنطقة.
تعبر سيارة إسعاف مصرية تحمل جثمان فلسطيني توفي في المستشفى المصري متأثرا بجراحه في حرب غزة، ميناء رفح المصري في طريقها إلى قطاع غزة، 27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
أول دفعة من الجرحى العسكريين في قطاع غزة يعبرون إلى مصر عبر معبر رفح
31 يناير, 15:43 GMT
ويوم الأحد الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.
وأول أمس الجمعة، احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وشدّد وزراء مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن في بيانهم الختامي على "رفض المساس" بحقوق الفلسطينيين "من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضمّ الأرض"، أو من خلال "التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات".
وقالوا إن دولهم "تتطلّع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
ترامب يؤكد للمرة الثالثة: الأردن ومصر ستأخذان سكان من غزة
31 يناير, 21:45 GMT
كما قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي بحثا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في القاهرة، عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن اللقاء ناقش كذلك تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث، بالإضافة إلى ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
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