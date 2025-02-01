https://sarabic.ae/20250201/بعد-إعلان-اغتياله-الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-ظهور-قائد-كتيبة-مخيم-الشاطئ-في-غزة-1097373885.html
بعد إعلان اغتياله... الجيش الإسرائيلي يعلق على ظهور قائد كتيبة "مخيم الشاطئ" في غزة
بعد إعلان اغتياله... الجيش الإسرائيلي يعلق على ظهور قائد كتيبة "مخيم الشاطئ" في غزة
سبوتنيك عربي
شهدت عملية تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ظهور قائد كتيبة "مخيم الشاطئ"، الذي سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله في يناير/ كانون... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T10:51+0000
2025-02-01T10:51+0000
2025-02-01T10:51+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097373616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2df6d91d7121703c6b6d1b8354bfb021.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "تم استهداف قائد كتيبة الشاطئ هيثم الحواجري في الثالث من كانون الأول/ ديمسبر 2023، حيث تبين بعد الغارة انه وباحتمالية كبيرة تم القضاء عليه ولذلك تم إصدار بيان بهذا الموضوع".وأضاف أدرعي أنه "بعد فحص آخر يتضح أن المستند الاستخباري الذي تم الاستناد عليه في الشاباك وهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية لم يكن صحيحا وأنه لم يتم القضاء عليه في الغارة".وخلال عملية تبادل الأسرى، التي جرت في ميناء غزة غرب المدينة، ظهر هيثم الحواجري قائد كتيبة الشاطئ في الجناح العسكري لحركة حماس، على منصة تسليم الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية كيث شمونسل سيغال.يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمالي القطاع.
https://sarabic.ae/20250201/انتهاء-تسليم-الدفعة-الرابعة-من-الأسرى-الإسرائيليين-وكتائب-القسام-تصدر-بيانا-عاجلا-1097371625.html
https://sarabic.ae/20250201/كتائب-القسام-تفرج-عن-أسيرين-إسرائيليين-في-خان-يونس-صور-1097367500.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097373616_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_7a96499ba955a73e44a4dcdcc3037a6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
بعد إعلان اغتياله... الجيش الإسرائيلي يعلق على ظهور قائد كتيبة "مخيم الشاطئ" في غزة
شهدت عملية تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ظهور قائد كتيبة "مخيم الشاطئ"، الذي سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله في يناير/ كانون الثاني 2023.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "تم استهداف قائد كتيبة الشاطئ هيثم الحواجري في الثالث من كانون الأول/ ديمسبر 2023، حيث تبين بعد الغارة انه وباحتمالية كبيرة تم القضاء عليه ولذلك تم إصدار بيان بهذا الموضوع".
وأضاف أدرعي أنه "بعد فحص آخر يتضح أن المستند الاستخباري الذي تم الاستناد عليه في الشاباك وهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية لم يكن صحيحا وأنه لم يتم القضاء عليه في الغارة".
وخلال عملية تبادل الأسرى
، التي جرت في ميناء غزة غرب المدينة، ظهر هيثم الحواجري قائد كتيبة الشاطئ في الجناح العسكري لحركة حماس، على منصة تسليم الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية كيث شمونسل سيغال.
يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.
كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.
وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمالي القطاع.