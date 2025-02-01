https://sarabic.ae/20250201/بعد-إعلان-اغتياله-الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-ظهور-قائد-كتيبة-مخيم-الشاطئ-في-غزة-1097373885.html

بعد إعلان اغتياله... الجيش الإسرائيلي يعلق على ظهور قائد كتيبة "مخيم الشاطئ" في غزة

بعد إعلان اغتياله... الجيش الإسرائيلي يعلق على ظهور قائد كتيبة "مخيم الشاطئ" في غزة

سبوتنيك عربي

شهدت عملية تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ظهور قائد كتيبة "مخيم الشاطئ"، الذي سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله في يناير/ كانون... 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T10:51+0000

2025-02-01T10:51+0000

2025-02-01T10:51+0000

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097373616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2df6d91d7121703c6b6d1b8354bfb021.jpg

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "تم استهداف قائد كتيبة الشاطئ هيثم الحواجري في الثالث من كانون الأول/ ديمسبر 2023، حيث تبين بعد الغارة انه وباحتمالية كبيرة تم القضاء عليه ولذلك تم إصدار بيان بهذا الموضوع".وأضاف أدرعي أنه "بعد فحص آخر يتضح أن المستند الاستخباري الذي تم الاستناد عليه في الشاباك وهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية لم يكن صحيحا وأنه لم يتم القضاء عليه في الغارة".وخلال عملية تبادل الأسرى، التي جرت في ميناء غزة غرب المدينة، ظهر هيثم الحواجري قائد كتيبة الشاطئ في الجناح العسكري لحركة حماس، على منصة تسليم الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية كيث شمونسل سيغال.يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمالي القطاع.

https://sarabic.ae/20250201/انتهاء-تسليم-الدفعة-الرابعة-من-الأسرى-الإسرائيليين-وكتائب-القسام-تصدر-بيانا-عاجلا-1097371625.html

https://sarabic.ae/20250201/كتائب-القسام-تفرج-عن-أسيرين-إسرائيليين-في-خان-يونس-صور-1097367500.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم