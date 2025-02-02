https://sarabic.ae/20250202/تقرير-إدارة-ترامب-ترغب-في-قيادة-مفاوضات-غزة-بدلا-من-مصر-وقطر-1097398052.html
تقرير: إدارة ترامب ترغب في قيادة مفاوضات غزة بدلا من مصر وقطر
تقرير: إدارة ترامب ترغب في قيادة مفاوضات غزة بدلا من مصر وقطر
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كشف في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T09:16+0000
2025-02-02T09:16+0000
2025-02-02T09:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
مصر
قطر
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_6004076f465a3a3ffd9070ed6239e96b.jpg
وحسب موقع "I24"، بموجب هذه الآلية، سيقوم ويتكوف بزيارات منتظمة بين الأطراف المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوضيح القضايا الدقيقة التي ستناقشها الوفود. ونقل الموقع عن مسؤول كبير، قوله إن "هذه الخطوة تعكس رغبة إدارة ترامب في السيطرة على مسار المحادثات وتقليل دور الوساطة التقليدي الذي لعبته مصر وقطر".وأضاف المسؤول أن فريق ترامب دخل المفاوضات بزخم كبير، مع مشاركة أوسع لمبعوثه الخاص، مما قد يسهم في تحقيق تقدم ملموس في المحادثات.وفي الإطار، توجه اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع وصف بـ"الحاسم"، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، مع احتمال تمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، نقل لإسرائيل رسائل واضحة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع الحركة من الاحتفاظ بالسلطة.
https://sarabic.ae/20250202/مسؤول-إسرائيلي-حماس-قد-تتخلى-عن-حكم-غزة-طواعية-1097396639.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_193:0:1732:1154_1920x0_80_0_0_1dad63b12636079b3ac027bdddcf441e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, مصر, قطر, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, مصر, قطر, العالم, العالم العربي, الأخبار
تقرير: إدارة ترامب ترغب في قيادة مفاوضات غزة بدلا من مصر وقطر
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كشف في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن آلية جديدة للمفاوضات مع "حماس" تعتمد على "الدبلوماسية المكوكية".
وحسب موقع
"I24"، بموجب هذه الآلية، سيقوم ويتكوف بزيارات منتظمة بين الأطراف المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوضيح القضايا الدقيقة التي ستناقشها الوفود.
ومن المتوقع أن تحل هذه الآلية محل الاجتماعات السابقة التي عقدت في الدوحة والقاهرة بحضور جميع الأطراف، ما يعكس تحولا في نهج التفاوض.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير، قوله إن "هذه الخطوة تعكس رغبة إدارة ترامب في السيطرة على مسار المحادثات وتقليل دور الوساطة التقليدي الذي لعبته مصر وقطر".
وأضاف المسؤول أن فريق ترامب دخل المفاوضات بزخم كبير، مع مشاركة أوسع لمبعوثه الخاص، مما قد يسهم في تحقيق تقدم ملموس في المحادثات.
كما أشار المسؤول إلى أن واشنطن تسعى إلى تعزيز تأثيرها المباشر على مجريات التفاوض بين إسرائيل وحماس، بعيدا عن الوسطاء الإقليميين التقليديين.
وفي الإطار، توجه اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع وصف بـ"الحاسم"، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، مع احتمال تمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن المحادثات بين الجانبين ستتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار جهود إطلاق سراح الأسرى، والمراحل القادمة من صفقة التبادل. كما يتوقع أن يناقش الطرفان سبل التعامل مع حماس في القطاع، إضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، نقل لإسرائيل رسائل واضحة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع الحركة من الاحتفاظ بالسلطة.