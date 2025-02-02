تقرير: إدارة ترامب ترغب في قيادة مفاوضات غزة بدلا من مصر وقطر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250202/تقرير-إدارة-ترامب-ترغب-في-قيادة-مفاوضات-غزة-بدلا-من-مصر-وقطر-1097398052.html
تقرير: إدارة ترامب ترغب في قيادة مفاوضات غزة بدلا من مصر وقطر
تقرير: إدارة ترامب ترغب في قيادة مفاوضات غزة بدلا من مصر وقطر
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كشف في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T09:16+0000
2025-02-02T09:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
مصر
قطر
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_6004076f465a3a3ffd9070ed6239e96b.jpg
وحسب موقع "I24"، بموجب هذه الآلية، سيقوم ويتكوف بزيارات منتظمة بين الأطراف المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوضيح القضايا الدقيقة التي ستناقشها الوفود. ونقل الموقع عن مسؤول كبير، قوله إن "هذه الخطوة تعكس رغبة إدارة ترامب في السيطرة على مسار المحادثات وتقليل دور الوساطة التقليدي الذي لعبته مصر وقطر".وأضاف المسؤول أن فريق ترامب دخل المفاوضات بزخم كبير، مع مشاركة أوسع لمبعوثه الخاص، مما قد يسهم في تحقيق تقدم ملموس في المحادثات.وفي الإطار، توجه اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع وصف بـ"الحاسم"، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، مع احتمال تمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، نقل لإسرائيل رسائل واضحة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع الحركة من الاحتفاظ بالسلطة.
https://sarabic.ae/20250202/مسؤول-إسرائيلي-حماس-قد-تتخلى-عن-حكم-غزة-طواعية-1097396639.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_193:0:1732:1154_1920x0_80_0_0_1dad63b12636079b3ac027bdddcf441e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, مصر, قطر, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, مصر, قطر, العالم, العالم العربي, الأخبار

تقرير: إدارة ترامب ترغب في قيادة مفاوضات غزة بدلا من مصر وقطر

09:16 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كشف في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن آلية جديدة للمفاوضات مع "حماس" تعتمد على "الدبلوماسية المكوكية".
وحسب موقع "I24"، بموجب هذه الآلية، سيقوم ويتكوف بزيارات منتظمة بين الأطراف المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوضيح القضايا الدقيقة التي ستناقشها الوفود.
ومن المتوقع أن تحل هذه الآلية محل الاجتماعات السابقة التي عقدت في الدوحة والقاهرة بحضور جميع الأطراف، ما يعكس تحولا في نهج التفاوض.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير، قوله إن "هذه الخطوة تعكس رغبة إدارة ترامب في السيطرة على مسار المحادثات وتقليل دور الوساطة التقليدي الذي لعبته مصر وقطر".
وأضاف المسؤول أن فريق ترامب دخل المفاوضات بزخم كبير، مع مشاركة أوسع لمبعوثه الخاص، مما قد يسهم في تحقيق تقدم ملموس في المحادثات.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
مسؤول إسرائيلي: "حماس" قد تتخلى عن حكم غزة طواعية
08:18 GMT

كما أشار المسؤول إلى أن واشنطن تسعى إلى تعزيز تأثيرها المباشر على مجريات التفاوض بين إسرائيل وحماس، بعيدا عن الوسطاء الإقليميين التقليديين.

وفي الإطار، توجه اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع وصف بـ"الحاسم"، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، مع احتمال تمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن المحادثات بين الجانبين ستتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار جهود إطلاق سراح الأسرى، والمراحل القادمة من صفقة التبادل. كما يتوقع أن يناقش الطرفان سبل التعامل مع حماس في القطاع، إضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، نقل لإسرائيل رسائل واضحة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع الحركة من الاحتفاظ بالسلطة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала