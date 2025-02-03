تقرير: طائرة نتنياهو تغير مسارها خشية اعتقاله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:28 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250203/تقرير-طائرة-نتنياهو-تغير-مسارها-خشية-اعتقاله-1097423140.html
تقرير: طائرة نتنياهو تغير مسارها خشية اعتقاله
تقرير: طائرة نتنياهو تغير مسارها خشية اعتقاله
سبوتنيك عربي
انطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رحلته إلى البيت الأبيض على متن طائرة "جناح صهيون"، ولكن بسبب أوامر الاعتقال الصادرة ضده من المحكمة الدولية... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T10:22+0000
2025-02-03T10:22+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
بنيامين نتنياهو
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095673892_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_1c3c1630ae58cfff66ac38824c3c9b28.jpg
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن نتنياهو هبط، مساء أمس الأحد، في واشنطن استعدادًا لزيارته إلى البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد رحلة استمرت حوالي 14 ساعة عبرت طائرة "جناح صهيون"، التي كانت تقل نتنياهو، المحيط الأطلسي بعد تجاوزها الدول الأوروبية "المهددة" بسبب أوامر الاعتقال الصادرة من لاهاي في نوفمبر/ تشرين الأول 2024، فيما تم إخفاء مسار الرحلة عن أجهزة الرادار.وعادةً ما تبدأ رحلات الطيران إلى الولايات المتحدة بالإقلاع نحو الغرب فوق البحر الأبيض المتوسط، تستمر الرحلة غربًا، مرورًا فوق البحر المتوسط، واعتمادًا على مسار الرحلة، قد تمر الطائرة فوق اليونان أو تركيا، بعد ذلك، تعبر الطائرة فوق دول أوروبية مثل إيطاليا، سويسرا، فرنسا، أو ألمانيا، ثم تعبر المحيط الأطلسي نحو الغرب.تدخل الطائرة بعد ذلك المجال الجوي الكندي، عادةً فوق نيوفاوندلاند ولابرادور، وتستمر جنوبًا نحو شمال شرق الولايات المتحدة حتى الهبوط في واشنطن.ويمكن ملاحظة من مسار طائرة "جناح صهيون"، أن الطيارين وجهوا المسار ليعبر فوق اليونان، ثم روما، تورينو، وليون قبل الوصول إلى المحيط الأطلسي.يذكر أن أوامر الاعتقال الصادرة من لاهاي تحظر على نتنياهو دخول أكثر من 120 دولة. في أوروبا، تشمل القائمة 39 دولة موقعة على الاتفاقية، بما في ذلك قوى رئيسية مثل ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى دول مجاورة لإسرائيل مثل قبرص واليونان.وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على الاتفاقية، بما في ذلك دول مهمة مثل جنوب أفريقيا، نيجيريا، وكينيا. اما في الأمريكتين، انضمت 24 دولة إلى الاتفاقية، بما في ذلك قوى إقليمية مثل البرازيل، كندا، والمكسيك.وتبرز الولايات المتحدة بغيابها عن قائمة الموقعين، اما في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على الاتفاقية، بما في ذلك اليابان، كوريا الجنوبية، والأردن. وفي أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى الاتفاقية، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
https://sarabic.ae/20250201/نتنياهو-سنواصل-تحرير-جميع-المحتجزين-وتحقيق-أهداف-الحرب-1097388367.html
https://sarabic.ae/20250202/إسرائيل-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-50-شخصا-في-الضفة-وحماس-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-المجتمع-الدولي-1097408090.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095673892_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_045ecbe1d4170cf8c4e471be2c45782c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, الأخبار

تقرير: طائرة نتنياهو تغير مسارها خشية اعتقاله

10:22 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
انطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رحلته إلى البيت الأبيض على متن طائرة "جناح صهيون"، ولكن بسبب أوامر الاعتقال الصادرة ضده من المحكمة الدولية في لاهاي، والتي تحظر عليه دخول أوروبا، اضطر إلى السفر عبر مسار خاص يتجنب القارة الأوروبية.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن نتنياهو هبط، مساء أمس الأحد، في واشنطن استعدادًا لزيارته إلى البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد رحلة استمرت حوالي 14 ساعة عبرت طائرة "جناح صهيون"، التي كانت تقل نتنياهو، المحيط الأطلسي بعد تجاوزها الدول الأوروبية "المهددة" بسبب أوامر الاعتقال الصادرة من لاهاي في نوفمبر/ تشرين الأول 2024، فيما تم إخفاء مسار الرحلة عن أجهزة الرادار.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
نتنياهو: سنواصل تحرير جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب
1 فبراير, 19:15 GMT
وعادةً ما تبدأ رحلات الطيران إلى الولايات المتحدة بالإقلاع نحو الغرب فوق البحر الأبيض المتوسط، تستمر الرحلة غربًا، مرورًا فوق البحر المتوسط، واعتمادًا على مسار الرحلة، قد تمر الطائرة فوق اليونان أو تركيا، بعد ذلك، تعبر الطائرة فوق دول أوروبية مثل إيطاليا، سويسرا، فرنسا، أو ألمانيا، ثم تعبر المحيط الأطلسي نحو الغرب.
تدخل الطائرة بعد ذلك المجال الجوي الكندي، عادةً فوق نيوفاوندلاند ولابرادور، وتستمر جنوبًا نحو شمال شرق الولايات المتحدة حتى الهبوط في واشنطن.
ويمكن ملاحظة من مسار طائرة "جناح صهيون"، أن الطيارين وجهوا المسار ليعبر فوق اليونان، ثم روما، تورينو، وليون قبل الوصول إلى المحيط الأطلسي.
مساعي إسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025 وتقسيمها إلى ثلاث مناطق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
إسرائيل تعلن القضاء على أكثر من 50 شخصا في الضفة... وحماس توجه دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي
أمس, 16:13 GMT
يذكر أن أوامر الاعتقال الصادرة من لاهاي تحظر على نتنياهو دخول أكثر من 120 دولة. في أوروبا، تشمل القائمة 39 دولة موقعة على الاتفاقية، بما في ذلك قوى رئيسية مثل ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى دول مجاورة لإسرائيل مثل قبرص واليونان.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على الاتفاقية، بما في ذلك دول مهمة مثل جنوب أفريقيا، نيجيريا، وكينيا. اما في الأمريكتين، انضمت 24 دولة إلى الاتفاقية، بما في ذلك قوى إقليمية مثل البرازيل، كندا، والمكسيك.
وتبرز الولايات المتحدة بغيابها عن قائمة الموقعين، اما في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على الاتفاقية، بما في ذلك اليابان، كوريا الجنوبية، والأردن. وفي أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى الاتفاقية، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала