https://sarabic.ae/20250203/تقرير-طائرة-نتنياهو-تغير-مسارها-خشية-اعتقاله-1097423140.html

تقرير: طائرة نتنياهو تغير مسارها خشية اعتقاله

تقرير: طائرة نتنياهو تغير مسارها خشية اعتقاله

سبوتنيك عربي

انطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رحلته إلى البيت الأبيض على متن طائرة "جناح صهيون"، ولكن بسبب أوامر الاعتقال الصادرة ضده من المحكمة الدولية... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T10:22+0000

2025-02-03T10:22+0000

2025-02-03T10:22+0000

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وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن نتنياهو هبط، مساء أمس الأحد، في واشنطن استعدادًا لزيارته إلى البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد رحلة استمرت حوالي 14 ساعة عبرت طائرة "جناح صهيون"، التي كانت تقل نتنياهو، المحيط الأطلسي بعد تجاوزها الدول الأوروبية "المهددة" بسبب أوامر الاعتقال الصادرة من لاهاي في نوفمبر/ تشرين الأول 2024، فيما تم إخفاء مسار الرحلة عن أجهزة الرادار.وعادةً ما تبدأ رحلات الطيران إلى الولايات المتحدة بالإقلاع نحو الغرب فوق البحر الأبيض المتوسط، تستمر الرحلة غربًا، مرورًا فوق البحر المتوسط، واعتمادًا على مسار الرحلة، قد تمر الطائرة فوق اليونان أو تركيا، بعد ذلك، تعبر الطائرة فوق دول أوروبية مثل إيطاليا، سويسرا، فرنسا، أو ألمانيا، ثم تعبر المحيط الأطلسي نحو الغرب.تدخل الطائرة بعد ذلك المجال الجوي الكندي، عادةً فوق نيوفاوندلاند ولابرادور، وتستمر جنوبًا نحو شمال شرق الولايات المتحدة حتى الهبوط في واشنطن.ويمكن ملاحظة من مسار طائرة "جناح صهيون"، أن الطيارين وجهوا المسار ليعبر فوق اليونان، ثم روما، تورينو، وليون قبل الوصول إلى المحيط الأطلسي.يذكر أن أوامر الاعتقال الصادرة من لاهاي تحظر على نتنياهو دخول أكثر من 120 دولة. في أوروبا، تشمل القائمة 39 دولة موقعة على الاتفاقية، بما في ذلك قوى رئيسية مثل ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى دول مجاورة لإسرائيل مثل قبرص واليونان.وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على الاتفاقية، بما في ذلك دول مهمة مثل جنوب أفريقيا، نيجيريا، وكينيا. اما في الأمريكتين، انضمت 24 دولة إلى الاتفاقية، بما في ذلك قوى إقليمية مثل البرازيل، كندا، والمكسيك.وتبرز الولايات المتحدة بغيابها عن قائمة الموقعين، اما في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على الاتفاقية، بما في ذلك اليابان، كوريا الجنوبية، والأردن. وفي أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى الاتفاقية، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.

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