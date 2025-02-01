نتنياهو: سنواصل تحرير جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250201/نتنياهو-سنواصل-تحرير-جميع-المحتجزين-وتحقيق-أهداف-الحرب-1097388367.html
نتنياهو: سنواصل تحرير جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب
نتنياهو: سنواصل تحرير جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب
سبوتنيك عربي
صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن بلاده ستواصل العمل بعزم من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T19:15+0000
2025-02-01T19:15+0000
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن يتم تنفيذ عمليات إطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين والأسرى الإسرائيليين في الدفعات المقبلة بشكل آمن.وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على إطلاق حركة "حماس" لـ 3 إسرى إسرائيليين، في وقت سابق من اليوم السبت.ويأتي هذا في وقت أوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان لهم، أن "نتنياهو سيحاول أن يراوغ كما فعل مع بايدن، وأنهم يرون حملة إعلامية في إسرائيل هدفها تبرير استئناف الحرب وإلقاء اللوم على حماس".وأضاف بيان عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنهم يواجهون "حكومة وحشية حاولت التخلي عن الأسرى وزرع الفرقة بيننا، وسنواصل نضالنا حتى عودة باقي الأسرى من غزة".يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
https://sarabic.ae/20250201/حماس-الإعلان-الأمريكي-المتكرر-عن-تهجير-أبناء-غزة-مشاريع-سخيفة-ليس-لها-قيمة-1097370911.html
https://sarabic.ae/20250201/إسرائيل-تفرج-رسميا-عن-183-سجينا-فلسطينيا-وحماس-تصدر-بيانا-1097376079.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1357:1018_1920x0_80_0_0_64aa8afb1ccb7d3981c5fd7479f26bdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

نتنياهو: سنواصل تحرير جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب

19:15 GMT 01.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن بلاده ستواصل العمل بعزم من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن يتم تنفيذ عمليات إطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين والأسرى الإسرائيليين في الدفعات المقبلة بشكل آمن.
وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على إطلاق حركة "حماس" لـ 3 إسرى إسرائيليين، في وقت سابق من اليوم السبت.
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
"حماس": الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة مشاريع سخيفة ليس لها قيمة
08:33 GMT
ويأتي هذا في وقت أوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان لهم، أن "نتنياهو سيحاول أن يراوغ كما فعل مع بايدن، وأنهم يرون حملة إعلامية في إسرائيل هدفها تبرير استئناف الحرب وإلقاء اللوم على حماس".
وأضاف بيان عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنهم يواجهون "حكومة وحشية حاولت التخلي عن الأسرى وزرع الفرقة بيننا، وسنواصل نضالنا حتى عودة باقي الأسرى من غزة".
يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.
كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.
إسرائيل تفرج رسميا عن 183 سجينا فلسطينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
إسرائيل تفرج رسميا عن 183 سجينا فلسطينيا... و"حماس" تصدر بيانا
12:16 GMT
وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведут огонь из БМП-3 во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала