https://sarabic.ae/20250201/نتنياهو-سنواصل-تحرير-جميع-المحتجزين-وتحقيق-أهداف-الحرب-1097388367.html
نتنياهو: سنواصل تحرير جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب
نتنياهو: سنواصل تحرير جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب
سبوتنيك عربي
صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن بلاده ستواصل العمل بعزم من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T19:15+0000
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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن يتم تنفيذ عمليات إطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين والأسرى الإسرائيليين في الدفعات المقبلة بشكل آمن.وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على إطلاق حركة "حماس" لـ 3 إسرى إسرائيليين، في وقت سابق من اليوم السبت.ويأتي هذا في وقت أوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان لهم، أن "نتنياهو سيحاول أن يراوغ كما فعل مع بايدن، وأنهم يرون حملة إعلامية في إسرائيل هدفها تبرير استئناف الحرب وإلقاء اللوم على حماس".وأضاف بيان عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنهم يواجهون "حكومة وحشية حاولت التخلي عن الأسرى وزرع الفرقة بيننا، وسنواصل نضالنا حتى عودة باقي الأسرى من غزة".يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
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حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
نتنياهو: سنواصل تحرير جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب
صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن بلاده ستواصل العمل بعزم من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن يتم تنفيذ عمليات إطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين والأسرى الإسرائيليين في الدفعات المقبلة بشكل آمن.
وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على إطلاق حركة "حماس"
لـ 3 إسرى إسرائيليين، في وقت سابق من اليوم السبت.
ويأتي هذا في وقت أوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين
في بيان لهم، أن "نتنياهو سيحاول أن يراوغ كما فعل مع بايدن، وأنهم يرون حملة إعلامية في إسرائيل هدفها تبرير استئناف الحرب وإلقاء اللوم على حماس".
وأضاف بيان عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنهم يواجهون "حكومة وحشية حاولت التخلي عن الأسرى وزرع الفرقة بيننا، وسنواصل نضالنا حتى عودة باقي الأسرى من غزة".
يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.
كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.
وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(قبل تنصيبه).
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.