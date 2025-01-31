https://sarabic.ae/20250131/مصر-تعلق-رسميا-على-صورة-السيسي-في-صحيفة-إسرائيلية-تحمل-دلالات-بالتهديد-1097354567.html

مصر تعلق رسميا على صورة السيسي في صحيفة إسرائيلية: تحمل دلالات بالتهديد

مصر تعلق رسميا على صورة السيسي في صحيفة إسرائيلية: تحمل دلالات بالتهديد

سبوتنيك عربي

علّق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، على نشر صحيفة إسرائيلية صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب تصريحاته بشأن رفضه تهجير أبناء قطاع... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T14:36+0000

2025-01-31T14:36+0000

2025-01-31T14:36+0000

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وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد نشرت صورة تجمع بين السيسي والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.وأوضح رشوان، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم الجمعة، أن "نشر الصورة جاء بعد نحو نصف ساعة فقط من انتهاء لقاء الرئيس المصري بنظيره الكيني، والذي عُقد الأسبوع الحالي في القاهرة".وأكد رشوان أن "الجميع على دراية بتصريحات الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الكيني، والتي شدد فيها على رفض تهجير الفلسطينيين، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم السماح بتصفية قضيته"، مشددًا على أن "مصر لن تتخلى عن دعم الحقوق الفلسطينية".وأشار رشوان إلى أن "الجزء الثاني من التعليق المرفق بالصورة، والذي جاء فيه "الرئيس السيسي يرفض المشاركة في تحالف لضرب إيران"، يحمل دلالات مهمة، خاصة أن الصحافة الإسرائيلية سارعت بنشر الخبر بهذه الصيغة مباشرة بعد تصريحات الرئيس المصري، حول فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني".وأوضح ضياء رشوان أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان واضحا وحاسما في موقفه، ولم يترك مجالا للمناورة أو الالتفاف على حقوق الفلسطينيين أو الأمن القومي المصري، كما شدد على ضرورة التعاون مع أمريكا لحل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين"، مؤكدًا أن "هذا الموقف يرسّخ معادلة تستند إلى استعادة الحقوق من خلال الشعوب، ويغلق الباب أمام أي محاولات تهدد الأمن القومي المصري أو تحاول فصله عن القضية الفلسطينية".وأردف: "الرئيس السيسي، في نفس الوقت، فتح الباب للإدارة الأمريكية، وقال إن مصر تستعد للتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء القضية الفلسطينية سلميا بحل الدولتين، وهذه التصريحات بالنسبة لإسرائيل شديدة الخطورة".وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن "نشر صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الصحيفة الإسرائيلية، تحمل دلالات بالتهديد، إذ أن نشر هذه الصورة والتذكير على أن مصر برفضها التهجير ورفض الدخول في تحالف ضد إيران، يعني أننا نتوقع تحريضا إسرائيليا سيكون شديد الوقع على أمريكا للتأثير على صانع القرار الأمريكي، للإشارة إلى أن مصر باتت في محور إيران، وهذا الأمر يناسب العقلية اليمينية الإسرائيلية لمخاطبة ترامب".واليوم الجمعة، احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".وأوضح السيسي أن "ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية، لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري".يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من قطاع غزة، في مصر والأردن.يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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