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ترامب يشبه إسرائيل بـ "رأس القلم" ويثير جدلا واسعا... فيديو
ترامب يشبه إسرائيل بـ "رأس القلم" ويثير جدلا واسعا... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلا واسعا بتصريح جديد حول وضع إسرائيل في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحاته السابقة التي أبدى فيها تأييده لتهجير الفلسطينيين... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T09:56+0000
2025-02-04T09:56+0000
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دونالد ترامب
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وشبه ترامب وضع إسرائيل في الشرق الأوسط بـ"برأس قلم" على طاولة كبيرة، وقال إنها دولة صغيرة وسط منطقة كبيرة، مضيفا: "هذا الأمر ليس جيدا".وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال حول مدى موقفه من رغبة إسرائيل في ضم الضفة الغربية.وتسبب تصريح ترامب في جدول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ذلك يكشف عن نواياه في الشرق الأوسط بينما رأى آخرون أن حل الدولتين أصبح حلما بعيد المنال.وأرسل وزراء خارجية 5 دول عربية (السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن) بالإضافة إلى أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اعتراض خطط توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.وأثارت تصريحات ترامب المتكررة بشأن نقل الفلسطينيين من غزة قلق العديد من الدول العربية التي ترى في ذلك تهديدا لاستقرار مصر والأردن.وقال مسؤولون أمريكيون إن تعليقات ترامب مرتبطة بالدمار الهائل في غزة والحاجة إلى جهود إعادة الإعمار الضخمة.وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن إمكانية توطين اللاجئين من قطاع غزة في عدد من الدول العربية، بشكل مؤقت وعلى المدى الطويل.وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يخطط للبدء في إعداد خطة لإعادة توطين سكان غزة، بينما قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لا تقبل أي محاولات لتوطين الفلسطينيين بشكل مؤقت أو طويل الأمد.ومن المقرر أن يجري ترامب، مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تشمل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والترتيب للمرحلة التالية من الاتفاق.ومنذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.لكن ترامب قال، أمس الاثنين، إنه "ليس لديه ضمانات بشأن إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
https://sarabic.ae/20250204/5-دول-عربية-تعارض-خطط-توطين-سكان-قطاع-غزة-1097448723.html
https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يقول-إنه-ليس-لديه-ضمانات-بشأن-إمكانية-صمود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1097443733.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب

ترامب يشبه إسرائيل بـ "رأس القلم" ويثير جدلا واسعا... فيديو

09:56 GMT 04.02.2025
© Getty Images / Pool / Poolالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Pool / Pool
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أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلا واسعا بتصريح جديد حول وضع إسرائيل في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحاته السابقة التي أبدى فيها تأييده لتهجير الفلسطينيين وتشكيكه في صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وشبه ترامب وضع إسرائيل في الشرق الأوسط بـ"برأس قلم" على طاولة كبيرة، وقال إنها دولة صغيرة وسط منطقة كبيرة، مضيفا: "هذا الأمر ليس جيدا".
وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال حول مدى موقفه من رغبة إسرائيل في ضم الضفة الغربية.
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
5 دول عربية تعارض خطط توطين سكان قطاع غزة
06:41 GMT
وتسبب تصريح ترامب في جدول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ذلك يكشف عن نواياه في الشرق الأوسط بينما رأى آخرون أن حل الدولتين أصبح حلما بعيد المنال.
وأرسل وزراء خارجية 5 دول عربية (السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن) بالإضافة إلى أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اعتراض خطط توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأثارت تصريحات ترامب المتكررة بشأن نقل الفلسطينيين من غزة قلق العديد من الدول العربية التي ترى في ذلك تهديدا لاستقرار مصر والأردن.
وقال مسؤولون أمريكيون إن تعليقات ترامب مرتبطة بالدمار الهائل في غزة والحاجة إلى جهود إعادة الإعمار الضخمة.
وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن إمكانية توطين اللاجئين من قطاع غزة في عدد من الدول العربية، بشكل مؤقت وعلى المدى الطويل.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يخطط للبدء في إعداد خطة لإعادة توطين سكان غزة، بينما قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لا تقبل أي محاولات لتوطين الفلسطينيين بشكل مؤقت أو طويل الأمد.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
ترامب يقول إنه ليس لديه ضمانات بشأن إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 20:25 GMT
ومن المقرر أن يجري ترامب، مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تشمل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والترتيب للمرحلة التالية من الاتفاق.
ومنذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
لكن ترامب قال، أمس الاثنين، إنه "ليس لديه ضمانات بشأن إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
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