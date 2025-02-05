https://sarabic.ae/20250205/قيادات-حماس-ترد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-الرغبة-في-السيطرة-على-قطاع-غزة-1097484482.html

قيادات "حماس" ترد على تصريحات ترامب بشأن الرغبة في السيطرة على قطاع غزة

قيادات "حماس" ترد على تصريحات ترامب بشأن الرغبة في السيطرة على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

ردت حركة "حماس" الفلسطينية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبته في السيطرة على قطاع غزة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T06:42+0000

2025-02-05T06:42+0000

2025-02-05T06:42+0000

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وقال القيادي في "حماس"، عزت الرشق، في بيان له، إن "تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة تعكس تخبطاً وجهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة"، مؤكدا أن "غزة ليست أرضًا مشاعًا ليقرر أي طرف السيطرة عليها، بل هي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة".وشدد على أن "أي حل يجب أن يكون قائمًا على إنهاء الاحتلال وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وليس على عقلية تأجير العقارات، وعقلية القوة والهيمنة".وأضاف الرشق أن "تصريحات ترامب تؤكد من جديد الانحياز الأمريكي الكامل مع الاحتلال والعدوان الصهيوني ضد شعبنا وحقوقه المشروعة"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقواه الحية، سيحبط كل مخططات التهجير والترحيل.من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن "التصريحات الأمريكية بشأن تهجير شعبنا من غزة خطيرة على شعبنا ومحاولة يائسة لتصفية قضيته العادلة".وأضاف أن "الشعب، الذي صمد 15 شهراً أمام أعتى آلة عسكرية وفي وجه أجرم جيش وأفشل محاولة تهجيره، سيبقى على ذلك متشبثاً بأرضه ولن يقبل بمخطط تهجيره مهما كانت التكلفة". ودعا القانوع، "دول العالم والمجتمع الدولي لرفض تصريحات ترامب بتهجير شعبنا ودعم حقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير مصيره لا تهجيره".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم ، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وأضاف ترامب: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى للعيش في سلام وأمان، ويمكن للدول الغنية في المنطقة تمويل إنشاء مناطق جديدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن عدد هذه المناطق قد يصل إلى 12.وحول اتفاق وقف إطلاق النار، قال الرئيس الأمريكي: "لا أستطيع أن أؤكد أنه سيستمر، لكننا نأمل ذلك"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تسعى لإخراج المزيد من الرهائن.وكان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى توطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الأردن ومصر ودول عربية أخرى، وهو ما قوبل برفض فلسطيني وعربي واسع، وسط تأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.وفي هذا السياق، شدد اجتماع عربي رفيع المستوى في القاهرة، السبت الماضي، على "الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير سكان غزة قسريًا"، مؤكدًا دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وفق القانون الدولي.

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