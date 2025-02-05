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انتقادات حادة لترامب بعد دعوته للسيطرة على غزة: مذبحة لآلاف الأمريكيين وحرب لعقود
انتقادات حادة لترامب بعد دعوته للسيطرة على غزة: مذبحة لآلاف الأمريكيين وحرب لعقود
سبوتنيك عربي
أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى ردود فعل حادة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T03:39+0000
2025-02-05T03:42+0000
ترامب
قطاع غزة
السعودية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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إذ قال السناتور الأمريكي الديمقراطي كريس ميرفي في منشور على منصة إكس "لقد فقد عقله تماما. سيؤدي غزو الولايات المتحدة لغزة إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وحرب في الشرق الأوسط لعقود. إنها مثل مزحة رديئة"."متهور وغير معقول"من جانبه، قال عضو مجلس النواب الديمقراطي جيك أوشينكلوس لقناة "نيوز نيشن" التلفزيونية إن الاقتراح "متهور وغير معقول"، وأضاف أنه قد يفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.وأضاف "يتعين علينا أن ننظر إلى دوافع ترامب. وكما هو الحال دائما، عندما يقترح ترامب بندا سياسيا، فهناك صلة بالمحسوبية وخدمة الذات".وفي إشارة إلى ترامب وصهره جاريد كوشنر، قال "يريدان تحويل هذا إلى منتجعات".فيما قال جون ألترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية: "ينحدر العديد من سكان غزة من فلسطينيين فروا من أجزاء من إسرائيل الحالية ولم يتمكنوا قط من العودة إلى ديارهم السابقة. وأنا أشك في أن الكثيرين منهم قد يكونون على استعداد لمغادرة غزة المحطمة"."وصفة لإنتاج الفوضى"ووصف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري، دعوة سكان غزة للمغادرة بأنها "طرد من أرضهم".وقال أبو زهري، في بيان، إن "كلام ترامب الذي قال فيه: 'ليس هناك بديل أمام سكان قطاع غزة سوى الفرار منه' غير مقبول. نحن نرى هذه التصريحات بمثابة وصفة لإشعال الفوضى والتوتر في المنطقة".وشدد القيادي في حماس على أن "سكان قطاع غزة لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط".دولة فلسطينية مستقلةفي السياق، أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، مشيرةً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع".السيطرة على قطاع غزةوأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وأضاف ترامب: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى للعيش في سلام وأمان، ويمكن للدول الغنية في المنطقة تمويل إنشاء مناطق جديدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن عدد هذه المناطق قد يصل إلى 12.وكان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى توطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الأردن ومصر ودول عربية أخرى، وهو ما قوبل برفض فلسطيني وعربي واسع، وسط تأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.وفي هذا السياق، شدد اجتماع عربي رفيع المستوى في القاهرة، السبت الماضي، على "الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير سكان غزة قسريًا"، مؤكدًا دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وفق القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20250205/ترامب-الولايات-المتحدة-ستسيطر-على-غزة-وتشرف-على-إعادة-إعمارها-1097481552.html
https://sarabic.ae/20250204/حماس-تصريحات-ترامب-بشأن-غزة-وصفة-للفوضى-والتوتر-في-المنطقة-1097481240.html
https://sarabic.ae/20250205/السعودية-تؤكد-لن-تدنقيم-علاقات-دبلوماسية-مع-إسرائيل-دون-قيام-دولة-فلسطينية-مستقلة-1097481915.html
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ترامب, قطاع غزة, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب, قطاع غزة, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

انتقادات حادة لترامب بعد دعوته للسيطرة على غزة: مذبحة لآلاف الأمريكيين وحرب لعقود

03:39 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 03:42 GMT 05.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى ردود فعل حادة.
إذ قال السناتور الأمريكي الديمقراطي كريس ميرفي في منشور على منصة إكس "لقد فقد عقله تماما. سيؤدي غزو الولايات المتحدة لغزة إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وحرب في الشرق الأوسط لعقود. إنها مثل مزحة رديئة".

"متهور وغير معقول"

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الديمقراطي جيك أوشينكلوس لقناة "نيوز نيشن" التلفزيونية إن الاقتراح "متهور وغير معقول"، وأضاف أنه قد يفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
ترامب: الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة
00:28 GMT
وأضاف "يتعين علينا أن ننظر إلى دوافع ترامب. وكما هو الحال دائما، عندما يقترح ترامب بندا سياسيا، فهناك صلة بالمحسوبية وخدمة الذات".
وفي إشارة إلى ترامب وصهره جاريد كوشنر، قال "يريدان تحويل هذا إلى منتجعات".
فيما قال جون ألترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية: "ينحدر العديد من سكان غزة من فلسطينيين فروا من أجزاء من إسرائيل الحالية ولم يتمكنوا قط من العودة إلى ديارهم السابقة. وأنا أشك في أن الكثيرين منهم قد يكونون على استعداد لمغادرة غزة المحطمة".

"وصفة لإنتاج الفوضى"

ووصف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري، دعوة سكان غزة للمغادرة بأنها "طرد من أرضهم".
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
حماس: تصريحات ترامب بشأن غزة "وصفة للفوضى والتوتر في المنطقة"
أمس, 23:14 GMT
وقال أبو زهري، في بيان، إن "كلام ترامب الذي قال فيه: 'ليس هناك بديل أمام سكان قطاع غزة سوى الفرار منه' غير مقبول. نحن نرى هذه التصريحات بمثابة وصفة لإشعال الفوضى والتوتر في المنطقة".
وشدد القيادي في حماس على أن "سكان قطاع غزة لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط".

دولة فلسطينية مستقلة

في السياق، أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، مشيرةً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
السعودية تؤكد: لن نقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
01:36 GMT
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع".

السيطرة على قطاع غزة

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".
وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
وأضاف ترامب: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى للعيش في سلام وأمان، ويمكن للدول الغنية في المنطقة تمويل إنشاء مناطق جديدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن عدد هذه المناطق قد يصل إلى 12.
وكان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى توطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الأردن ومصر ودول عربية أخرى، وهو ما قوبل برفض فلسطيني وعربي واسع، وسط تأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.
وفي هذا السياق، شدد اجتماع عربي رفيع المستوى في القاهرة، السبت الماضي، على "الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير سكان غزة قسريًا"، مؤكدًا دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وفق القانون الدولي.
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