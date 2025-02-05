https://sarabic.ae/20250205/انتقادات-حادة-لترامب-بعد-دعوته-للسيطرة-على-غزة-ستكون-مذبحة-لآلاف-الأمريكيين-1097482629.html

انتقادات حادة لترامب بعد دعوته للسيطرة على غزة: مذبحة لآلاف الأمريكيين وحرب لعقود

انتقادات حادة لترامب بعد دعوته للسيطرة على غزة: مذبحة لآلاف الأمريكيين وحرب لعقود

سبوتنيك عربي

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى ردود فعل حادة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T03:39+0000

2025-02-05T03:39+0000

2025-02-05T03:42+0000

ترامب

قطاع غزة

السعودية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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إذ قال السناتور الأمريكي الديمقراطي كريس ميرفي في منشور على منصة إكس "لقد فقد عقله تماما. سيؤدي غزو الولايات المتحدة لغزة إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وحرب في الشرق الأوسط لعقود. إنها مثل مزحة رديئة"."متهور وغير معقول"من جانبه، قال عضو مجلس النواب الديمقراطي جيك أوشينكلوس لقناة "نيوز نيشن" التلفزيونية إن الاقتراح "متهور وغير معقول"، وأضاف أنه قد يفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.وأضاف "يتعين علينا أن ننظر إلى دوافع ترامب. وكما هو الحال دائما، عندما يقترح ترامب بندا سياسيا، فهناك صلة بالمحسوبية وخدمة الذات".وفي إشارة إلى ترامب وصهره جاريد كوشنر، قال "يريدان تحويل هذا إلى منتجعات".فيما قال جون ألترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية: "ينحدر العديد من سكان غزة من فلسطينيين فروا من أجزاء من إسرائيل الحالية ولم يتمكنوا قط من العودة إلى ديارهم السابقة. وأنا أشك في أن الكثيرين منهم قد يكونون على استعداد لمغادرة غزة المحطمة"."وصفة لإنتاج الفوضى"ووصف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري، دعوة سكان غزة للمغادرة بأنها "طرد من أرضهم".وقال أبو زهري، في بيان، إن "كلام ترامب الذي قال فيه: 'ليس هناك بديل أمام سكان قطاع غزة سوى الفرار منه' غير مقبول. نحن نرى هذه التصريحات بمثابة وصفة لإشعال الفوضى والتوتر في المنطقة".وشدد القيادي في حماس على أن "سكان قطاع غزة لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط".دولة فلسطينية مستقلةفي السياق، أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، مشيرةً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع".السيطرة على قطاع غزةوأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وأضاف ترامب: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى للعيش في سلام وأمان، ويمكن للدول الغنية في المنطقة تمويل إنشاء مناطق جديدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن عدد هذه المناطق قد يصل إلى 12.وكان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى توطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الأردن ومصر ودول عربية أخرى، وهو ما قوبل برفض فلسطيني وعربي واسع، وسط تأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.وفي هذا السياق، شدد اجتماع عربي رفيع المستوى في القاهرة، السبت الماضي، على "الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير سكان غزة قسريًا"، مؤكدًا دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وفق القانون الدولي.

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https://sarabic.ae/20250204/حماس-تصريحات-ترامب-بشأن-غزة-وصفة-للفوضى-والتوتر-في-المنطقة-1097481240.html

https://sarabic.ae/20250205/السعودية-تؤكد-لن-تدنقيم-علاقات-دبلوماسية-مع-إسرائيل-دون-قيام-دولة-فلسطينية-مستقلة-1097481915.html

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ترامب, قطاع غزة, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم