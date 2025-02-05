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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن توطين سكان غزة
الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن توطين سكان غزة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موقف روسيا من التسوية في الشرق الأوسط معروف، ويجب أن تتم على أساس حل الدولتين. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T10:10+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "موقفنا من التسوية في الشرق الأوسط معروف جيدا. التسوية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم إلا على أساس حل الدولتين، وهذه أطروحة منصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة... ونحن ننطلق منها، ونؤيدها أيضا ونعتقد أن هذا هو الخيار الوحيد الممكن".وردا على سؤال حول تعليق الكرملين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ينوي السعي لوقف صادرات النفط الإيرانية في إطار سياسة الضغط الأقصى على طهران، قال بيسكوف: "نحن عازمون على مواصلة علاقتنا الوثيقة مع إيران. إيران شريكتنا. ولدينا تعاون متعدد الأوجه في مجالات متنوعة، وسنواصل هذه العلاقات ونطورها".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزةقيادات "حماس" ترد على تصريحات ترامب بشأن الرغبة في السيطرة على قطاع غزة
https://sarabic.ae/20250205/الرئيس-الفلسطيني-يرد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-سيطرة-أمريكا-على-قطاع-غزة-1097493443.html
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روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن توطين سكان غزة

10:10 GMT 05.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موقف روسيا من التسوية في الشرق الأوسط معروف، ويجب أن تتم على أساس حل الدولتين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "موقفنا من التسوية في الشرق الأوسط معروف جيدا. التسوية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم إلا على أساس حل الدولتين، وهذه أطروحة منصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة... ونحن ننطلق منها، ونؤيدها أيضا ونعتقد أن هذا هو الخيار الوحيد الممكن".

وأضاف: "أما بالنسبة لموضوع التوطين، نعم سمعنا تصريح السيد ترامب حول هذا الموضوع، وسمعنا ورأينا أيضا بيانا من عمان - عاصمة الأردن ومن القاهرة عاصمة مصر، تحدثا عن رفض مثل هذه الفكرة".

وردا على سؤال حول تعليق الكرملين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ينوي السعي لوقف صادرات النفط الإيرانية في إطار سياسة الضغط الأقصى على طهران، قال بيسكوف: "نحن عازمون على مواصلة علاقتنا الوثيقة مع إيران. إيران شريكتنا. ولدينا تعاون متعدد الأوجه في مجالات متنوعة، وسنواصل هذه العلاقات ونطورها".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
الرئيس الفلسطيني يرد على تصريحات ترامب بشأن سيطرة أمريكا على قطاع غزة
09:59 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.

وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".

وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة
قيادات "حماس" ترد على تصريحات ترامب بشأن الرغبة في السيطرة على قطاع غزة
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