https://sarabic.ae/20241026/السيسي-وماكرون-يطالبان-بوقف-الاستهدافات-المتبادلة-التي-تضع-المنطقة-على-حافة-حرب-إقليمية-1094187030.html

السيسي وماكرون يطالبان بوقف الاستهدافات المتبادلة التي تضع المنطقة على "حافة حرب إقليمية"

السيسي وماكرون يطالبان بوقف الاستهدافات المتبادلة التي تضع المنطقة على "حافة حرب إقليمية"

سبوتنيك عربي

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار... 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T12:11+0000

2024-10-26T12:11+0000

2024-10-26T12:11+0000

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيسين أكدا "ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة، التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة"، مشددين على "ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".كما استعرض الرئيسان "الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية"، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عن "انتهاء الرد الإسرائيلي على إيران"، متوعدًا بـ"الرد على أي هجوم إيراني جديد قد يحدث".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، فجر اليوم: "انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية، لقد نفذنا هجمات مستهدفة ودقيقة ضد أهداف عسكرية في إيران، وأحبطنا تهديدات فورية لدولة إسرائيل".وأضاف: "إذا ارتكب النظام في إيران، الخطأ وبدأ جولة جديدة من التصعيد فسنضطر للرد".‏وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "عملية "أيام الحساب"، جيش الدفاع استكمل مهاجمة أهداف عسكرية في إيران".وأضاف: "استكمل جيش الدفاع هجومًا موجها بدقة ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في إيران، وذلك ردًا على الهجمات التي نفذها النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، على مدار الأشهر الأخيرة. جميع طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها".وتابع أدرعي: "‏لقد أغارت طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري على وسائل إنتاج صواريخ أطلقتها إيران نحو دولة إسرائيل، على مدار العام الأخير، حيث شكّلت هذه الصواريخ تهديدًا مباشرًا وفوريًا ضد مواطني إسرائيل"، مؤكدا أن "الغارة أنجزت أهدافها".وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ هجومه على إيران بـ"تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية، وذلك ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل إيران ضد دولة إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر له، أن "النظام الإيراني ووكلاءه في المنطقة هاجموا إسرائيل بلا هوادة، منذ 7 أكتوبر 2023، على 7 جبهات، بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية".وأصدرت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، فجر اليوم السبت، بيانا أوضحت فيه "ملابسات" ونتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية إيرانية، ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية في بعض المدن.وكانت مصادر إيرانية مطلعة قد أفادت لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت عقب الهجمة الإسرائيلية على البلاد، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".وأعلن مقر الدفاعات الجوية الإيرانية، أن إسرائيل هاجمت بعض النقاط في طهران وخوزستان، لافتًا إلى "نجاح اعتراض الاستهدافات عدا بعض الأضرار المحدودة".

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