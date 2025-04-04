إعلام: ماكرون مستعد لتمثيل أوروبا في مفاوضات السلام الأوكرانية مع روسيا

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هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
نبض افريقيا
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11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
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الإنسان والثقافة
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ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
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عالم سبوتنيك
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مناطق في غزة ونزوح مئات الآلاف من رفح، وإدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا
18:00 GMT
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250404/إعلام-ماكرون-مستعد-لتمثيل-أوروبا-في-مفاوضات-السلام-الأوكرانية-مع-روسيا-1099229742.html
إعلام: ماكرون مستعد لتمثيل أوروبا في مفاوضات السلام الأوكرانية مع روسيا
إعلام: ماكرون مستعد لتمثيل أوروبا في مفاوضات السلام الأوكرانية مع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية نقلا عن مصدر في القصر الرئاسي الفرنسي (الإليزيه)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد تفوضه أوروبا لإجراء محادثات السلام مع... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T23:58+0000
2025-04-04T23:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيمانويل ماكرون
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت الصحيفة عن المصدر قوله إن "الرئيس الفرنسي سيكون مستعدا لتحمل هذه المهمة عندما يحين الوقت المناسب"، مع التأكيد أن التوقيت الحالي ليس مناسبا بعد.بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لا يخطط لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي.واستضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا، مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، كما تعهدت واشنطن بالمساعدة على استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية وخفض تكلفة التأمين على النقل البحري وتوسيع الوصول إلى المواني.وفي 27 مارس/ آذار الماضي، عقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، حيث تمت مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك نشر "قوات حفظ السلام" هناك. وحضرها رؤساء ورؤساء وزراء من 28 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وكانت النمسا وأستراليا وكندا ممثلة على مستوى السفراء.
https://sarabic.ae/20250401/البيت-الأبيض-أمريكا-تجري-اتصالات-نشطة-مع-روسيا-وأوكرانيا-بشأن-قضايا-التسوية-1099144041.html
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إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إعلام: ماكرون مستعد لتمثيل أوروبا في مفاوضات السلام الأوكرانية مع روسيا

23:58 GMT 04.04.2025
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
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ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية نقلا عن مصدر في القصر الرئاسي الفرنسي (الإليزيه)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد تفوضه أوروبا لإجراء محادثات السلام مع القيادة الروسية وإنهاء النزاع في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت الصحيفة عن المصدر قوله إن "الرئيس الفرنسي سيكون مستعدا لتحمل هذه المهمة عندما يحين الوقت المناسب"، مع التأكيد أن التوقيت الحالي ليس مناسبا بعد.
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات نشطة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا التسوية
1 أبريل, 17:33 GMT
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لا يخطط لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي.
واستضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا، مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.
ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، كما تعهدت واشنطن بالمساعدة على استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية وخفض تكلفة التأمين على النقل البحري وتوسيع الوصول إلى المواني.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، عقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، حيث تمت مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك نشر "قوات حفظ السلام" هناك. وحضرها رؤساء ورؤساء وزراء من 28 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وكانت النمسا وأستراليا وكندا ممثلة على مستوى السفراء.
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