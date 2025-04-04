https://sarabic.ae/20250404/إعلام-ماكرون-مستعد-لتمثيل-أوروبا-في-مفاوضات-السلام-الأوكرانية-مع-روسيا-1099229742.html

إعلام: ماكرون مستعد لتمثيل أوروبا في مفاوضات السلام الأوكرانية مع روسيا

إعلام: ماكرون مستعد لتمثيل أوروبا في مفاوضات السلام الأوكرانية مع روسيا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية نقلا عن مصدر في القصر الرئاسي الفرنسي (الإليزيه)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد تفوضه أوروبا لإجراء محادثات السلام مع... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T23:58+0000

2025-04-04T23:58+0000

2025-04-04T23:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إيمانويل ماكرون

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وكتبت الصحيفة عن المصدر قوله إن "الرئيس الفرنسي سيكون مستعدا لتحمل هذه المهمة عندما يحين الوقت المناسب"، مع التأكيد أن التوقيت الحالي ليس مناسبا بعد.بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لا يخطط لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي.واستضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا، مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، كما تعهدت واشنطن بالمساعدة على استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية وخفض تكلفة التأمين على النقل البحري وتوسيع الوصول إلى المواني.وفي 27 مارس/ آذار الماضي، عقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، حيث تمت مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك نشر "قوات حفظ السلام" هناك. وحضرها رؤساء ورؤساء وزراء من 28 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وكانت النمسا وأستراليا وكندا ممثلة على مستوى السفراء.

https://sarabic.ae/20250401/البيت-الأبيض-أمريكا-تجري-اتصالات-نشطة-مع-روسيا-وأوكرانيا-بشأن-قضايا-التسوية-1099144041.html

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إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا