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البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات نشطة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا التسوية
البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات نشطة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا التسوية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تكثف التواصل مع كل من روسيا وأوكرانيا لحل النزاع، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ليفيت خلال إفادة صحفية: "يواصل فريقنا العمل بشكل نشط من خلال التواصل المستمر مع الروس، وكذلك الأوكرانيين بشأن حل الصراع ويقوم ترامب شخصيا بهذا العمل بصفة يومية".وقالت ليفيت: "الرئيس (دونالد ترامب) سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في مايو".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الملف الأوكراني، مؤكدًا أن القضية الأوكرانية معقدة للغاية وتتطلب جهودًا إضافية.بوتين يطلب من بيلاؤوسوف تقديم تقرير عن تنفيذ اتفاقيات الامتناع عن استهداف منشآت الطاقةالدفاع الروسية: نظام كييف يواصل هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات نشطة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا التسوية

17:33 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تكثف التواصل مع كل من روسيا وأوكرانيا لحل النزاع، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشارك شخصيًا في هذا العمل.
وقال ليفيت خلال إفادة صحفية: "يواصل فريقنا العمل بشكل نشط من خلال التواصل المستمر مع الروس، وكذلك الأوكرانيين بشأن حل الصراع ويقوم ترامب شخصيا بهذا العمل بصفة يومية".

وأشارت ليفيت إلى أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية في مايو/أيار المقبل.

وقالت ليفيت: "الرئيس (دونالد ترامب) سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في مايو".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
ترامب يبحث مع السيسي هاتفيا الوضع في غزة وأمن البحر الأحمر
16:37 GMT

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، سيخصص لإزالة العقبات التي تعترض العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الملف الأوكراني، مؤكدًا أن القضية الأوكرانية معقدة للغاية وتتطلب جهودًا إضافية.
بوتين يطلب من بيلاؤوسوف تقديم تقرير عن تنفيذ اتفاقيات الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية
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