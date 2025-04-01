https://sarabic.ae/20250401/ترامب-يبحث-مع-السيسي-هاتفيا-الوضع-في-غزة-وأمن-البحر-الأحمر-1099142842.html

ترامب يبحث مع السيسي هاتفيا الوضع في غزة وأمن البحر الأحمر

ترامب يبحث مع السيسي هاتفيا الوضع في غزة وأمن البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، بأنه أجرى مكالمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقشا خلالها الوضع في قطاع غزة واليمن. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T16:37+0000

2025-04-01T16:37+0000

2025-04-01T16:37+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وأفاد ترامب في منشور على موقع "Truth Social"، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي، وبحثا معا الوضع العسكري والأمني في قطاع غزة.وأكد ترامب في منشوره أنه ناقش مع الرئيس المصري "التقدم العسكري الهائل الذي حققناه ضد الحوثيين الذين يدمرون السفن في اليمن - كما ناقشنا أيضا غزة، والحلول الممكنة".يشار إلى أن دولا رفضت خلال الفترة الماضية، مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة على أرضيها، هي مصر والأردن، كما نفى مسؤول سوري رفيع المستوى لوسائل إعلام أمريكية، تلقي أي طلبات من واشنطن أو تل أبيب حول توطين سكان غزة.كذلك الحال بالنسبة لإقليم أرض الصومال، التي نفى وزير خارجيتها، عبد الرحمن ظاهر أدان، أنباء بشأن تلقيه مقترحا من أمريكا أو إسرائيل، بخصوص إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح مؤخرا، أنه "لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة".ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.جاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة.وكان ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.

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سبوتنيك عربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل