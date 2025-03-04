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مساحة حرة
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مساحة حرة
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250304/قمة-القاهرة-مستقبل-قطاع-غزة-ومنع-التهجير-أهم-الأولويات-1098386320.html
قمة القاهرة.. مستقبل قطاع غزة ومنع التهجير أهم الأولويات
قمة القاهرة.. مستقبل قطاع غزة ومنع التهجير أهم الأولويات
سبوتنيك عربي
تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة مخصصة للقضية الفلسطينية، والتي تناقش "خطة عربية" لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهلها، فضلا... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
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قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
سبوتنيك عربي
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
ويغيب عن قمة القاهرة رؤساء الجزائر وتونس، وأمير الكويت، الذين أوفدوا ممثلين عنهم لحضور فعاليات القمة.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الصحفي المتخصص في شؤون الجامعة العربية، مراد فتحي، إن "مشاركة الدول في القمة أمر سيادي تقرره كل دولة، وهذه القمة تحظى بمشاركة كبيرة بمستويات مختلفة رغم غياب البعض".وأوضح مراد فتحي أن "الرؤية المصرية التي ستصبح عربية بعد هذه القمة ستكون البديل عن الخطط والمبادرات التي يطرحها اليمين الإسرائيلي، أو الرئيس الأمريكي، فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين وإخلاء القطاع لإعادة الاعمار والاستثمار".من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية، د.جمال الشلبي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أمام هذه القمة معضلة كبيرة بشأن كيفية التوافق على إبعاد "حماس"، لأنه مطلب مهم من الأمريكيين وإسرائيل، ولهذا فإن السؤال المهم هو هل يمكن أن تخرج هذ القمة باقتراح أو مبادرة أو موقف متوازن يرضي الجانب الأمريكي والإسرائيلي من ناحية ويرضي الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص حماس من جهة أخرى".إلى ذلك، أكد أستاذ العلوم السياسية، د. عاشور عبد الرازق، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "عدم حضور الجزائر جاء بسبب ما تم تداوله في الكواليس من أن القمة ستخرج بقرارات أولية لا ترقي لمستوى طموحات وآمال الشعوب العربية، ولهذا قررت الجزائر بأنها لن تزج بنفسها وبتاريخها النضالي في مزيد من الخلافات مع العرب". وأوضح عبد الرازق أن "كل المؤشرات تطالب القمة العربية بضوررة تسليم حركة "حماس" الفلسطينية لسلاحها حتى يتم إعمار غزة، ولهذا يتعذر أن تشارك الجزئر في هذه المجازر الجديدة للشعب الفلسطيني مرة ثانية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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ملفات ساخنة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, аудио
ملفات ساخنة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, аудио

قمة القاهرة.. مستقبل قطاع غزة ومنع التهجير أهم الأولويات

15:13 GMT 04.03.2025
راديو
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
تابعنا عبر
تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة مخصصة للقضية الفلسطينية، والتي تناقش "خطة عربية" لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهلها، فضلا عن عدد من الملفات العربية المهمة.
ويغيب عن قمة القاهرة رؤساء الجزائر وتونس، وأمير الكويت، الذين أوفدوا ممثلين عنهم لحضور فعاليات القمة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الصحفي المتخصص في شؤون الجامعة العربية، مراد فتحي، إن "مشاركة الدول في القمة أمر سيادي تقرره كل دولة، وهذه القمة تحظى بمشاركة كبيرة بمستويات مختلفة رغم غياب البعض".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الجميع يؤكدون أنهم يؤيدون الموقف العربي والمصري من أجل بلورة رؤية عربية موحدة من أجل التعامل مع المستجدات والتطورات الخطيرة في قطاع غزة"، لافتا إلى أن "مصر والأردن ودول الخليج هي المعنية مباشرة بهذا الصراع".

وأوضح مراد فتحي أن "الرؤية المصرية التي ستصبح عربية بعد هذه القمة ستكون البديل عن الخطط والمبادرات التي يطرحها اليمين الإسرائيلي، أو الرئيس الأمريكي، فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين وإخلاء القطاع لإعادة الاعمار والاستثمار".
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية، د.جمال الشلبي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أمام هذه القمة معضلة كبيرة بشأن كيفية التوافق على إبعاد "حماس"، لأنه مطلب مهم من الأمريكيين وإسرائيل، ولهذا فإن السؤال المهم هو هل يمكن أن تخرج هذ القمة باقتراح أو مبادرة أو موقف متوازن يرضي الجانب الأمريكي والإسرائيلي من ناحية ويرضي الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص حماس من جهة أخرى".
إلى ذلك، أكد أستاذ العلوم السياسية، د. عاشور عبد الرازق، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "عدم حضور الجزائر جاء بسبب ما تم تداوله في الكواليس من أن القمة ستخرج بقرارات أولية لا ترقي لمستوى طموحات وآمال الشعوب العربية، ولهذا قررت الجزائر بأنها لن تزج بنفسها وبتاريخها النضالي في مزيد من الخلافات مع العرب".
وتابع مذكرا بـ"موقف الجزائر الثابت بشأن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية في أقرب الآجال، وقد عبّرت عنه مرارا في المحافل الدولية على مستوى مجلس الأمن بأنها لن تقبل بابادة الشعب الفلسطني في غزة".
وأوضح عبد الرازق أن "كل المؤشرات تطالب القمة العربية بضوررة تسليم حركة "حماس" الفلسطينية لسلاحها حتى يتم إعمار غزة، ولهذا يتعذر أن تشارك الجزئر في هذه المجازر الجديدة للشعب الفلسطيني مرة ثانية".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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