https://sarabic.ae/20250303/رئيس-الجزائر-أول-الغائبين-عن-القمة-العربية-الطارئة-في-مصر-فما-السبب-1098337314.html

الرئيس الجزائري أول الغائبين عن القمة العربية الطارئة في مصر.. فما السبب؟

الرئيس الجزائري أول الغائبين عن القمة العربية الطارئة في مصر.. فما السبب؟

سبوتنيك عربي

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عدم المشاركة بصورة شخصية في أعمال القمة العربية الطارئة، التي ستعقد غدا الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تطورات... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T09:17+0000

2025-03-03T09:17+0000

2025-03-03T09:17+0000

الجزائر

عبد المجيد تبون

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أخبار فلسطين اليوم

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قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وفي المقابل، كلّف تبون، وزير الخارجية أحمد عطاف، بتمثيل الجزائر في القمة.ويأتي هذا القرار "في أعقاب الاختلالات والنقائص، التي شابت التحضيرات لهذه القمة، إذ تم احتكار إعداد مخرجاتها من قبل مجموعة محدودة من الدول العربية، التي استأثرت بهذه المهمة دون أي تنسيق مع بقية الدول المعنية بالقضية الفلسطينية"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.وتابع المصدر: "هذه المقاربة التي طالما دعت الجزائر إلى اتباعها، وبلادنا تواصل التزامها الثابت في مجلس الأمن للدفاع عن القضية الفلسطينية، باعتبارها الصوت العربي الذي يرفع الحق ويعبّر عن حقوق المظلومين، دون أن تنتظر جزاء أو شكرا من أحد، ولكنها تتحسر وتأسف لما آلت إليه أوضاع الأمة العربية".وستنعقد القمة العربية الطارئة في العاصمة القاهرة، غدا الثلاثاء، للتعبير عن رفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول عربية أخرى.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.

https://sarabic.ae/20250224/بدعوة-من-السيسي-الشرع-يحضر-القمة-العربية-الطارئة-في-القاهرة-1098109039.html

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