https://sarabic.ae/20250224/بدعوة-من-السيسي-الشرع-يحضر-القمة-العربية-الطارئة-في-القاهرة-1098109039.html
بدعوة من السيسي.. الشرع يحضر القمة العربية الطارئة في القاهرة
بدعوة من السيسي.. الشرع يحضر القمة العربية الطارئة في القاهرة
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في القمة العربية الطارئة، التي ستعقد الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، وتتناول الأوضاع الراهنة في... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T08:20+0000
2025-02-24T08:20+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في بيان لها، أن "أحمد الشرع، تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من آذار (مارس) من عام 2025، في مدينة القاهرة".وستنعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة، للتعبير عن رفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول عربية أخرى.ويوم الجمعة الماضية، عُقد اجتماع غير رسمي في العاصمة السعودية الرياض، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن، وولي عهد البحرين.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
https://sarabic.ae/20250220/المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-خطة-ترامب-بشأن-غزة-أسيء-فهمها-ولا-تتعلق-بالتهجير-1098014858.html
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مصر, أخبار سوريا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار سوريا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بدعوة من السيسي.. الشرع يحضر القمة العربية الطارئة في القاهرة
يشارك الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في القمة العربية الطارئة، التي ستعقد الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، وتتناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في بيان لها، أن "أحمد الشرع، تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من آذار (مارس) من عام 2025، في مدينة القاهرة".
وستنعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة، للتعبير عن رفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول عربية أخرى.
ويوم الجمعة الماضية، عُقد اجتماع غير رسمي في العاصمة السعودية الرياض، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن، وولي عهد البحرين.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.