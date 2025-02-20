https://sarabic.ae/20250220/المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-خطة-ترامب-بشأن-غزة-أسيء-فهمها-ولا-تتعلق-بالتهجير-1098014858.html

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: خطة ترامب بشأن غزة أسيء فهمها ولا تتعلق بالتهجير

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: خطة ترامب بشأن غزة أسيء فهمها ولا تتعلق بالتهجير

سبوتنيك عربي

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، إن خطة الأخير بشأن غزة لا تتعلق بتهجير الفلسطينيين، مدعيا أن تصريحاته المتكررة قد تم... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T19:02+0000

2025-02-20T19:02+0000

2025-02-20T19:02+0000

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وأضاف ويتكوف خلال مؤتمر معهد "FII" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، إن "حديث ترامب بشأن مستقبل غزة تتحول نحو كيفية خلق مستقبل أفضل للفلسطينيين".وتابع موضحا: "عندما يتحدث الرئيس عن هذا، فإن هذا يعني أنه يريد هز تفكير الجميع، والتفكير في ما هو مقنع وما هو الحل الأفضل للشعب الفلسطيني"، وفقا لموقع "YNET" الإسرائيلي.وتابع: "على سبيل المثال، هل يريدون العيش في منزل هناك، أم يفضلون الحصول على فرصة لإعادة التوطين في مكان أفضل، للحصول على وظائف، وفرص عمل، وآفاق مالية أفضل".وأضاف ويتكوف مشيرا إلى أن "معظم المباني في قطاع غزة مدمرة، ولا يمكن إعادة الإعمار هناك في غضون 5 سنوات فقط"، وواصل: "لا أدري لماذا يريد أي أحد أن يعيش بغزة في ظل الدمار الموجود هناك".وتستضيف جمهورية مصر العربية، قمة عربية طارئة حول الوضع في قطاع غزة، يوم 4 مارس/ آذار المقبل.وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه تم تحديد الموعد الجديد للقمة بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي".وأعلنت وسائل إعلام مصرية، في وقت سابق من اليوم، "بدء دخول معدات إعمار ورفع للأنقاض إلى قطاع غزة، وكرفانات للإقامة".ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.

https://sarabic.ae/20250217/وسائل-إعلام-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-الخطة-العربية-البديلة-لمقترح-ترامب-لتهجير-أبناء-غزة-1097849229.html

https://sarabic.ae/20250213/ينتظرها-العالم-أول-تعليق-من-مصر-على-مبادرتها-لإعمار-غزة-1097760984.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي