https://sarabic.ae/20250213/ينتظرها-العالم-أول-تعليق-من-مصر-على-مبادرتها-لإعمار-غزة-1097760984.html

"ينتظرها العالم".. أول تعليق من مصر على مبادرتها لإعمار غزة

"ينتظرها العالم".. أول تعليق من مصر على مبادرتها لإعمار غزة

سبوتنيك عربي

أصدرت مصر، اليوم الخميس، أول تعليق رسمي على مبادرتها لإعمار قطاع غزة بعد الحرب. 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T20:07+0000

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وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين والإعلاميين بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارة الجديدة، إنه "وفقا لما تم الإفصاح عنه، فإن هناك بالفعل تخطيطا ودراسات تتم لإعداد تصور لهذا الأمر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بمشيئة الله في الفترة القادمة"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصرية.وجاءت إجابة مدبولي، ضمن "رأيه في إعادة إعمار غزة بشكل لا يستدعي إبعاد الشعب الفلسطيني من القطاع، كونه أحد المهندسين القلائل المتخصصين في تخطيط وعمارة المدن، وبالتزامن مع انتظار العالم كله للمبادرة المصرية"، بحسب البيان المنشور على مواقع التواصل.وأضاف رئيس الوزراء المصري: "الشيء المهم جدا الذي يجب التحدث عنه، أن موضوع إعادة الإعمار ليس بجديد ولا مُستحدث، فبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك دمار شامل لمدن كاملة في دول مثل ألمانيا واليابان وبعض الدول الأخرى، ويتم إعادة الإعمار والتجديد والتطوير مع وجود المواطنين في أماكنهم، وهو أمر من الطبيعي أن يتم، بل بالعكس أحيانا يكون أفضل لهذه الدولة لأن تكلفة نقل المواطنين بعيدا بشكل مؤقت وإعادتهم بعد ذلك هو أمر يتطلب تكاليف إضافية وتكاليف أكبر وتحتاج إلى خدمات ولوجيستيات أكبر بكثير، وبالتالي في فإن فكرة إعادة الإعمار والتنمية والتطوير في وجود السكان هي فكرة ليست بجديدة ولا مُبتدعة، وكل التجارب العالمية التي حدثت في عملية إعادة الإعمار سواء بعد حروب أو بعد كوارث طبيعية كانت تتم بوجود السكان في نفس المكان".وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض بواشنطن، يوم الثلاثاء الماضي، إنه "ينتظر أن يرى خطة من مصر بشأن غزة"، وذلك ردا على إصرار من ترامب بتهجير سمان غزة إلى مصر والأردن.وتابع مؤكدا أن "كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ6 شهور على الأقل"، لافتا إلى أنه "من المهم أيضا وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل ضرورة الحرص على توفير احتياجاته فقط، وهذه سلوكيات تحدث، ونمط يجب تغييره، فهناك ضرورة لتغيير هذا السلوك، وتغيير نمط الاستهلاك، بما يخفف الضغط على الموارد لدى الدولة، وتحقيق وفرة في الموارد".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

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