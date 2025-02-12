https://sarabic.ae/20250212/الرئاسة-المصرية-السيسي-والملك-عبد-الله-يحرصان-على-التعاون-مع-ترامب-بشأن-خيار-إقامة-دولة-فلسطينية-1097721837.html

الرئاسة المصرية: السيسي والملك عبد الله يحرصان على التعاون مع ترامب بشأن خيار إقامة دولة فلسطينية

الرئاسة المصرية: السيسي والملك عبد الله يحرصان على التعاون مع ترامب بشأن خيار إقامة دولة فلسطينية

سبوتنيك عربي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T17:01+0000

2025-02-12T17:01+0000

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وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان أن الاتصال بين الرئيسين شهد تأكيدا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية بهدف مصلحة الشعبين المصري والأردني.وأكد الدبلوماسي المصري أن "الاتصال الهاتفي ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع".وأشار السفير الشناوي إلى أن الزعيمين شددا على أهمية بدء عملية إعادة إعمار غزة بشكل فوري مع التشديد على عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.وذكر أن الزعيمين أبديا حرصهما على التعاون الوثيق مع الرئيس ترامب بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وقيادة مسار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية بحسب قرارات الأمم المتحدة، مع ضمان التعايش السلمي بين كل شعوب المنطقة.وبحث السيسي والعاهل الأردني سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير/شباط الجاري، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250212/حماس-تثني-على-موقف-مصر-والأردن-من-محاولات-تهجير-الفلسطينيين-1097712280.html

https://sarabic.ae/20250211/السيسي-يؤكد-مجددا-على-ضرورة-بدء-عمليات-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-دون-تهجير-سكانه-الفلسطينيين-1097671039.html

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