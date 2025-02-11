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https://sarabic.ae/20250211/حماس-ترد-على-ترامب-لغة-التهديدات-ليس-لها-قيمة-1097661998.html
‌‏"حماس" ترد على ترامب: لغة التهديدات ليس لها قيمة
‌‏"حماس" ترد على ترامب: لغة التهديدات ليس لها قيمة
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في "حماس" سامي أبو زهري، أن الحركة نفذت اتفاق غزة بدقة وتمنح الوسطاء مهلة لإلزام إسرائيل بتطبيق جميع نقاط الاتفاق. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T07:58+0000
2025-02-11T07:58+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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وقال أبو زهري: "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى"، مؤكدا أن لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور.وصرح ترامب، أمس الاثنين، بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بحلول ظهر يوم السبت المقبل، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في القطاع، والسماح "لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها".ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250210/عباس-يصدر-قرارا-بشأن-الأسرى-الذين-تعتقلهم-أو-تقتلهم-إسرائيل-وحماس-تعتبره-تصرفا-غير-وطني-1097652244.html
https://sarabic.ae/20250210/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-قرار-حماس-تأجيل-عمليات-تبادل-الأسرى-حتى-إشعار-آخر-1097649494.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

‌‏"حماس" ترد على ترامب: لغة التهديدات ليس لها قيمة

07:58 GMT 11.02.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أكد القيادي في "حماس" سامي أبو زهري، أن الحركة نفذت اتفاق غزة بدقة وتمنح الوسطاء مهلة لإلزام إسرائيل بتطبيق جميع نقاط الاتفاق.
وقال أبو زهري: "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى"، مؤكدا أن لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور.
وصرح ترامب، أمس الاثنين، بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بحلول ظهر يوم السبت المقبل، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في القطاع، والسماح "لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
عباس يصدر قرارا بشأن الأسرى الذين تعتقلهم أو تقتلهم إسرائيل... و"حماس" تعتبره "تصرفا غير وطني"
أمس, 19:48 GMT
ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت".
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".
تسليم الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
أول تعليق من إسرائيل على قرار "حماس" تأجيل عمليات تبادل الأسرى حتى إشعار آخر
أمس, 18:10 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
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