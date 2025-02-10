https://sarabic.ae/20250210/عباس-يصدر-قرارا-بشأن-الأسرى-الذين-تعتقلهم-أو-تقتلهم-إسرائيل-وحماس-تعتبره-تصرفا-غير-وطني-1097652244.html

عباس يصدر قرارا بشأن الأسرى الذين تعتقلهم أو تقتلهم إسرائيل... و"حماس" تعتبره "تصرفا غير وطني"

عباس يصدر قرارا بشأن الأسرى الذين تعتقلهم أو تقتلهم إسرائيل... و"حماس" تعتبره "تصرفا غير وطني"

سبوتنيك عربي

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوماً يلغي نظام دفع المخصصات المالية لعائلات فلسطينيين قتلتهم أو تعتقلهم إسرائيل. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T19:48+0000

2025-02-10T19:48+0000

2025-02-10T19:48+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

غزة

محمود عباس

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096734802_0:0:2816:1585_1920x0_80_0_0_1a49aeb8f7667005316307eb284043cc.jpg

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن "الرئيس عباس أمر بنقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية (التي كانت مسؤولة عن مخصصات العائلات) إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي".وبموجب هذا القرار، ستكون مؤسسة التمكين الاقتصادي مسؤولة عن تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر التي تحتاج للمساعدة دون تمييز.وهي مخصصات مالية لطالما أثار صرفها معارضة إسرائيلية وصلت حد فرض عقوبات واستقطاعات من تحويلات الضرائب للسلطة الفلسطينية.من جهتها، استنكرت حركة حماس، بالقول: "قرار عباس بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل الشعب وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين".وأكدت أن "هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية"، داعية عباس، للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".وقال المتحدث باسم "كتائب القسام" في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".وتابع البيان: "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250208/ما-حقيقة-رفض-تونس-استقبال-أسرى-فلسطينيين-محررين-في-إطار-صفقة-التبادل؟-1097597055.html

https://sarabic.ae/20250208/إسرائيل-تبدأ-الإفراج-عن-أسرى-فلسطينيين-من-سجن-عوفر-فيديو-1097589557.html

https://sarabic.ae/20250210/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-قرار-حماس-تأجيل-عمليات-تبادل-الأسرى-حتى-إشعار-آخر-1097649494.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, محمود عباس, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي