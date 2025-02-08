https://sarabic.ae/20250208/إسرائيل-تبدأ-الإفراج-عن-أسرى-فلسطينيين-من-سجن-عوفر-فيديو-1097589557.html

إسرائيل تبدأ الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجن "عوفر"... فيديو

إسرائيل تبدأ الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجن "عوفر"... فيديو

سبوتنيك عربي

بدأت السلطات الإسرائيلية، منذ قليل، عملية الإفراج عن مجموعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين من سجن "عوفر"، وذلك في إطار الدفعة الخامسة من اتفاق تبادل الأسرى مع... 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T11:06+0000

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وشهدت ساحة سجن "عوفر" غربي رام الله في الضفة الغربية تعزيزات للقوات الإسرائيلية، استعداداً لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.وبموجب الاتفاق، ستطلق مصلحة السجون الإسرائيلية سراح 183 أسيرا فلسطينيا، مقابل تسليم 3 محتجزين إسرائيليين من غزة.وفي وقت سابق اليوم السبت، سلمت "كتائب القسام"، اليوم السبت، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.فيما قال ديوان نتنياهو، في بيان له، إن "المشهد الفظيع لظهور المحتجزين في غزة لن يمر مرور الكرام"، مؤكدا أن مشهد اليوم كان صادما وسيكون هناك رد.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250208/ديوان-نتنياهو-المشهد-الفظيع-لظهور-الرهائن-في-غزة-لن-يمر-مرور-الكرام-1097589161.html

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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار