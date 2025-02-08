https://sarabic.ae/20250208/ديوان-نتنياهو-المشهد-الفظيع-لظهور-الرهائن-في-غزة-لن-يمر-مرور-الكرام-1097589161.html
ديوان نتنياهو: المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام
ديوان نتنياهو: المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام
سبوتنيك عربي
رحبت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم السبت، بالمحتجزين الثلاثة الذين أفرجت عنهم "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس في قطاع غزة. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ديوان نتنياهو، في بيان له، إن "المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام"، مؤكدا أن مشهد اليوم كان صادما وسيكون هناك رد، كما جدد التأكيد على التزام الحكومة الإسرائيلية باستعادة جميع المخطوفين والمفقودين.من جهتها، قالت "كتائب القسام"، إنها "أفرجت عن عدد من أسرى العدو لديها، مقابل تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".وأضافت أن "المشاهد العظيمة لعملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد الشعب ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير".وأكدت الكتائب "رفضها لكل مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهجير والاحتلال، وعزمها الراسخ على إفشالها"، مشيرا إلى أن "النصر المطلق، الذي بحث عنه نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً، أوهام تحَطمت على أرض غزة العزة للأبد".وسلمت "كتائب القسام"، اليوم السبت، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
https://sarabic.ae/20250208/مسؤول-إسرائيلي-من-هذا-المكان-سيتم-ترحيل-الفلسطينيين-1097586591.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ديوان نتنياهو: المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام
رحبت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم السبت، بالمحتجزين الثلاثة الذين أفرجت عنهم "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
وقال ديوان نتنياهو، في بيان له، إن "المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام"، مؤكدا أن مشهد اليوم كان صادما وسيكون هناك رد، كما جدد التأكيد على التزام الحكومة الإسرائيلية باستعادة جميع المخطوفين والمفقودين.
من جهتها، قالت "كتائب القسام"، إنها "أفرجت عن عدد من أسرى العدو لديها، مقابل تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
وأضافت أن "المشاهد العظيمة لعملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد الشعب ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير".
وأكدت الكتائب "رفضها لكل مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهجير والاحتلال، وعزمها الراسخ على إفشالها"، مشيرا إلى أن "النصر المطلق، الذي بحث عنه نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً، أوهام تحَطمت على أرض غزة العزة للأبد".
وسلمت "كتائب القسام"، اليوم السبت، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين
ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.
كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.
وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.