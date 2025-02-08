https://sarabic.ae/20250208/مسؤول-إسرائيلي-من-هذا-المكان-سيتم-ترحيل-الفلسطينيين-1097586591.html

مسؤول إسرائيلي: من هذا المكان سيتم ترحيل الفلسطينيين

مسؤول إسرائيلي: من هذا المكان سيتم ترحيل الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب وضعت مخططا لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، مستندة إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض واسع عربيا ودوليا. 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T08:25+0000

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وذكر المسؤول لوسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تلقى مسودة الخطة، التي تشمل:ووفقا للمسؤول، يسعى الجيش الإسرائيلي لتحديد أي من المعابر البرية الخمسة الواقعة بين غزة وإسرائيل ستسمح بإخراج الفلسطينيين، بعد خضوعهم لفحص أمني.وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أعد المسودة بناء على افتراض أن مصر سترفض استقبال الفلسطينيين.وكانت مصر قد أدانت بشدة التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية أن هذه الممارسات تمثل "خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني"، مشددة على التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة دون المساس بحق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.وفي سياق متصل، واجه ترامب انتقادات حادة من الفلسطينيين والعرب وحتى من بعض حلفائه الغربيين بعد اقتراحه فرض سيطرة أمريكية على غزة. لكنه عاد، أمس الجمعة، قائلا إنه "ليس في عجلة من أمره" لتنفيذ هذه الخطة.

https://sarabic.ae/20250207/ترامب-لست-مستعجلا-في-تنفيذ-مقترح-إدارة-غزة-وإعادة-توطين-سكانها-1097575225.html

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