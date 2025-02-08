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مسؤول إسرائيلي: من هذا المكان سيتم ترحيل الفلسطينيين
مسؤول إسرائيلي: من هذا المكان سيتم ترحيل الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب وضعت مخططا لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، مستندة إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض واسع عربيا ودوليا. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
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وذكر المسؤول لوسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تلقى مسودة الخطة، التي تشمل:ووفقا للمسؤول، يسعى الجيش الإسرائيلي لتحديد أي من المعابر البرية الخمسة الواقعة بين غزة وإسرائيل ستسمح بإخراج الفلسطينيين، بعد خضوعهم لفحص أمني.وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أعد المسودة بناء على افتراض أن مصر سترفض استقبال الفلسطينيين.وكانت مصر قد أدانت بشدة التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية أن هذه الممارسات تمثل "خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني"، مشددة على التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة دون المساس بحق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.وفي سياق متصل، واجه ترامب انتقادات حادة من الفلسطينيين والعرب وحتى من بعض حلفائه الغربيين بعد اقتراحه فرض سيطرة أمريكية على غزة. لكنه عاد، أمس الجمعة، قائلا إنه "ليس في عجلة من أمره" لتنفيذ هذه الخطة.
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-لست-مستعجلا-في-تنفيذ-مقترح-إدارة-غزة-وإعادة-توطين-سكانها-1097575225.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

مسؤول إسرائيلي: من هذا المكان سيتم ترحيل الفلسطينيين

08:25 GMT 08.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samraمنظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
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كشف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب وضعت مخططا لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، مستندة إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض واسع عربيا ودوليا.
وذكر المسؤول لوسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تلقى مسودة الخطة، التي تشمل:

نقل الفلسطينيين عبر مطار رامون، الواقع جنوب إسرائيل على بُعد 250 كيلومترا من غزة، أو عبر ميناء أشدود المطل على البحر المتوسط، والذي يبعد ساعة بالسيارة عن القطاع.

ووفقا للمسؤول، يسعى الجيش الإسرائيلي لتحديد أي من المعابر البرية الخمسة الواقعة بين غزة وإسرائيل ستسمح بإخراج الفلسطينيين، بعد خضوعهم لفحص أمني.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
ترامب: لست مستعجلا في تنفيذ مقترح إدارة غزة وإعادة توطين سكانها
أمس, 19:31 GMT
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أعد المسودة بناء على افتراض أن مصر سترفض استقبال الفلسطينيين.
وكانت مصر قد أدانت بشدة التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية أن هذه الممارسات تمثل "خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني"، مشددة على التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة دون المساس بحق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.
وفي سياق متصل، واجه ترامب انتقادات حادة من الفلسطينيين والعرب وحتى من بعض حلفائه الغربيين بعد اقتراحه فرض سيطرة أمريكية على غزة. لكنه عاد، أمس الجمعة، قائلا إنه "ليس في عجلة من أمره" لتنفيذ هذه الخطة.
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