https://sarabic.ae/20250207/ترامب-لست-مستعجلا-في-تنفيذ-مقترح-إدارة-غزة-وإعادة-توطين-سكانها-1097575225.html
ترامب: لست مستعجلا في تنفيذ مقترح إدارة غزة وإعادة توطين سكانها
ترامب: لست مستعجلا في تنفيذ مقترح إدارة غزة وإعادة توطين سكانها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ مقترحه الخاص بتولي الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة قطاع غزة وإعادة توطين سكانه... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T19:31+0000
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جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، في البيت الأبيض، حيث قال ترامب للصحفيين: "لا داعي للعجلة على الإطلاق".وكان ترامب، قد اقترح سابقًا أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة غزة من إسرائيل، وأن تنشئ ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.وقد تكرر طرح ترامب لهذه الفكرة، منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنها قوبلت برفض قاطع من الدول العربية والفلسطينيين.وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء الماضي، بيانا حاسما أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرتها "محاولة لترويج سيناريو تهجير الفلسطينيين".وشدد البيان على أن "القضية الفلسطينية تظل محور إجماع عربي"، مؤكدًا ثبات الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن "الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكلان كيانًا واحدًا لا يتجزأ للإقليم الفلسطيني المستقبلي"، مُحذّرًا من "أي محاولات للفصل بينهما أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التاريخية".وحذّر البيان من أن "مثل هذه المقترحات تُهدّد الأمن الإقليمي الشامل، وتتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع بشكل عادل ودائم".واختتم البيان بالتأكيد على أن "أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير".
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, غزة, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, غزة, الأخبار
ترامب: لست مستعجلا في تنفيذ مقترح إدارة غزة وإعادة توطين سكانها
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ مقترحه الخاص بتولي الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة قطاع غزة وإعادة توطين سكانه لتنفيذ مشاريع عقارية فيه، على حد قوله.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، في البيت الأبيض، حيث قال ترامب للصحفيين: "لا داعي للعجلة على الإطلاق".
وكان ترامب، قد اقترح سابقًا أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة غزة من إسرائيل، وأن تنشئ ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.
وقد تكرر طرح ترامب لهذه الفكرة، منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنها قوبلت برفض قاطع
من الدول العربية والفلسطينيين.
وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء الماضي، بيانا حاسما أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرتها "محاولة لترويج سيناريو تهجير الفلسطينيين".
ونقلت "الهيئة
الوطنية للإعلام" في مصر، بيان الجامعة العربية، الذي أكدت فيه رفضها القاطع لهذا الطرح على المستويين العربي والدولي، محذرة من أن "مثل هذه التصريحات تُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، كما تُعطّل تحقيق حل الدولتين كمسار وحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وشدد البيان على أن "القضية الفلسطينية تظل محور إجماع عربي"، مؤكدًا ثبات الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن "الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكلان كيانًا واحدًا لا يتجزأ للإقليم الفلسطيني المستقبلي"، مُحذّرًا من "أي محاولات للفصل بينهما أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التاريخية".
في الوقت ذاته، أعربت الأمانة العامة للجامعة عن ثقتها "في نوايا الولايات المتحدة لتحقيق سلام عادل بالمنطقة"، ونوّهت إلى أن طرح ترامب "يُغذّي أجندة التهجير، والتي ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار، بدلًا من دفع عملية السلام القائمة على مبدأ التعايش بين دولتين".
وحذّر البيان من أن "مثل هذه المقترحات تُهدّد الأمن الإقليمي الشامل، وتتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع بشكل عادل ودائم".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير".