https://sarabic.ae/20250205/جامعة-الدول-العربية-تصدر-بيانا-قويا-ردا-على-خطة-ترامب-لتهجير-الفلسطينيين-1097508580.html

جامعة الدول العربية تصدر بيانا قويا ردا على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

جامعة الدول العربية تصدر بيانا قويا ردا على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بيانا حاسما أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرتها "محاولة لترويج... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T15:38+0000

2025-02-05T15:38+0000

2025-02-05T15:39+0000

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ونقلت "الهيئة الوطنية للإعلام" في مصر، بيان الجامعة العربية، الذي أكدت فيه رفضها القاطع لهذا الطرح على المستويين العربي والدولي، محذرة من أن "مثل هذه التصريحات تُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، كما تُعطّل تحقيق حل الدولتين كمسار وحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".وشدد البيان على أن "القضية الفلسطينية تظل محور إجماع عربي"، مؤكدًا ثبات الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن "الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكلان كيانًا واحدًا لا يتجزأ للإقليم الفلسطيني المستقبلي"، مُحذّرًا من "أي محاولات للفصل بينهما أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التاريخية".في الوقت ذاته، أعربت الأمانة العامة عن ثقتها "في نوايا الولايات المتحدة لتحقيق سلام عادل بالمنطقة"، ونوّهت إلى أن طرح ترامب "يُغذّي أجندة التهجير، والتي ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار، بدلًا من دفع عملية السلام القائمة على مبدأ التعايش بين دولتين".واختتم البيان بالتأكيد على أن "أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة، وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا بالقول: "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".

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https://sarabic.ae/20250205/خبير-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بتهجير-الفلسطينيين-عبثية--وعلى-العالم-الوقوف-أمام-جنونه-1097506706.html

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العالم العربي, جامعة الدول العربية, دونالد ترامب, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل