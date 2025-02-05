https://sarabic.ae/20250205/خبير-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بتهجير-الفلسطينيين-عبثية--وعلى-العالم-الوقوف-أمام-جنونه-1097506706.html

خبير لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين عبثية وعلى العالم الوقوف أمام جنونه

خبير لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين عبثية وعلى العالم الوقوف أمام جنونه

سبوتنيك عربي

وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة "بير زيت" الدكتور عمر رحال، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتوزيعهم على الدول... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T14:26+0000

2025-02-05T14:26+0000

2025-02-05T14:26+0000

حصري

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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، تساءل رحال عن الرابط القانوي لهذه التصريحات، مشيراً إلى أن "تصريحات ترامب تذكرهم بوعد "بلفور" الذي أصدرته بريطانيا عام 1917 من أجل تمكين الحركة الصهيونية لتأسيس دولة على الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن هذه التصريحات تذكّر أيضا بالتصريحات التي كانت تصدر عن هتلر".‏وعن إمكانية إغراء شعب غزة بالمال والمنازل الجميلة، والسلام بعد الحرب التي عاشها هذا الشعب، اعتبر رحال أنه قد يكون هناك البعض ممن يريدون الهجرة للعمل والدراسة ولكن هذا يسمى بالهجرة التطوعية، ولكن أن يتم إخراج الشعب الفلسطيني على هذا النحو فمن الصعب أن يتحقق هذا المشروع لأن الشعب لا يزال يرزح تحت الاحتلال منذ زمن وعلى الرغم من الدمار والقتل والمجازر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لم ولن يتركوا أرضهم.وأضاف: "على ترامب أن يتذكر ما حصل بالجنود الأمريكيين في الصومال وأفغانستان وفيتنام وكوبا، ووعلى الرغم من أن أمريكا إمبراطورية ولديها قوة هائلة ولكن بكل الظروف لن يجد فلسطيني واحدا يوقع على إنهاء الصراع مع إسرائيل ولا يمكن أن يكون هناك تهجير تحت تهديد السلاح، فالشعب الفلسطيني مر بمشاريع تصفية عدة ولم تنجح هذه المشاريع".‏وشدد أن سياسة ترامب الخارجية والداخلية مبنية على الصفقات الاقتصادية، وهو ينظر إلى قطاع غزة على أنه مشروع استثماري، وواحدة من الأوراق التي يمكن أن يساوم العرب عليها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، وانطلاقا من هذا اعتبر ضيف "سبوتنيك" أن المطلوب من العالم اليوم الوقوف أمام هذا الجنون، وعلى الدول العربية اتخاذ موقف اكثر حزماً تجاه هذه التصريحات.‏وعن تكرار ترامب مقولة أنه على مصر والأردن تقديم الأرض لاستقبال أهل غزة، أشار رحال إلى أنه خلال الحرب على غزة كان هناك تصريح لافت للأردن حين شدد أن أي تهجير للفلسطينيين باتجاه الأردن هو بمثابة إعلان حرب، لافتا إلى أنه كان لمصر موقف ثابت وحازم بشأن تهجير الفلسطينيين، واعتبرت مصر أن عملية تهجير الفلسطينيين إليها سيكون لها ارتدادات خطيرة على الأمن القومي المصري.وعن موقف حركة حماس تجاه مشروع تهجير الفلسطينيين، أكد رحال أن ما من خيار سوى مواجهة هذا المشروع والصمود أمامه والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة"حماس": تصريحات ترامب بشأن غزة "وصفة للفوضى والتوتر في المنطقة"

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