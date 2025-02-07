https://sarabic.ae/20250207/نائب-أمريكي-خطة-ترامب-فضحت-نفاق-العالم-العربي-1097569781.html

نائب أمريكي: خطة ترامب "فضحت نفاق العالم العربي"

نائب أمريكي: خطة ترامب "فضحت نفاق العالم العربي"

سبوتنيك عربي

صرح النائب الأمريكي الجمهوري دان كرينشو، بأن ما يسمى بـ"خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط"، رغم الجدل الذي أثارته، "سلّطت الضوء على حاجة الدول العربية لتحمل... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T15:12+0000

2025-02-07T15:12+0000

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العالم

دونالد ترامب

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غزة

قطاع غزة

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وأدن النائب الجمهوري كرينشو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، ما وصفه بـ"النفاق العربي"، في حديثه عن "خطة ترامب للسلام"، مشيرًا إلى أن "الدول العربية ترفض تحمل أي مسؤولية تجاه الفلسطينيين، رغم ادعائها الدعم لهم"، بحسب زعمه.ولفت كرينشو إلى أن "البيت الأبيض تراجع عن بعض تصريحات ترامب"، مؤكدًا أنه "لن يضطر أحد لمغادرة غزة، ولن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض، فالفكرة تشبه مقترحات سابقة لتنمية المنطقة ونزع سلاح حماس"، على حد قوله.وأكد دان كرينشو أنه "لا أحد يريد الانتقال إلى غزة، ولا إسرائيل ولا الدول المجاورة مثل الأردن ومصر، التي رفضت استقبال أي لاجئين من غزة، الخطة في النهاية لا تختلف كثيرًا عن المقترحات السابقة".وقال نتنياهو، في لقاء مع قناة 14 الإسرائيلية، أمس الخميس، من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة مفادها أن قطر تدير قناة "الجزيرة"، التي تحرّض العالم العربي والإسلامي".وتابع: "قلنا إنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن مختطفينا، وأنا مسرور لأننا تمكنا من الإفراج عن عدد كبير منهم، وأريد إخراج البقية".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من قطر في تصريحاته، أن "تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد"، وفق قوله.وفي جانب آخر من تصريحاته لقناة 14 الإسرائيلية، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخبره بأنه على اتصال بعدد من الدول لتنفيذ خطته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

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