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نائب أمريكي: خطة ترامب "فضحت نفاق العالم العربي"
نائب أمريكي: خطة ترامب "فضحت نفاق العالم العربي"
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأمريكي الجمهوري دان كرينشو، بأن ما يسمى بـ"خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط"، رغم الجدل الذي أثارته، "سلّطت الضوء على حاجة الدول العربية لتحمل... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T15:12+0000
2025-02-07T15:22+0000
العالم
دونالد ترامب
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
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وأدن النائب الجمهوري كرينشو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، ما وصفه بـ"النفاق العربي"، في حديثه عن "خطة ترامب للسلام"، مشيرًا إلى أن "الدول العربية ترفض تحمل أي مسؤولية تجاه الفلسطينيين، رغم ادعائها الدعم لهم"، بحسب زعمه.ولفت كرينشو إلى أن "البيت الأبيض تراجع عن بعض تصريحات ترامب"، مؤكدًا أنه "لن يضطر أحد لمغادرة غزة، ولن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض، فالفكرة تشبه مقترحات سابقة لتنمية المنطقة ونزع سلاح حماس"، على حد قوله.وأكد دان كرينشو أنه "لا أحد يريد الانتقال إلى غزة، ولا إسرائيل ولا الدول المجاورة مثل الأردن ومصر، التي رفضت استقبال أي لاجئين من غزة، الخطة في النهاية لا تختلف كثيرًا عن المقترحات السابقة".وقال نتنياهو، في لقاء مع قناة 14 الإسرائيلية، أمس الخميس، من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة مفادها أن قطر تدير قناة "الجزيرة"، التي تحرّض العالم العربي والإسلامي".وتابع: "قلنا إنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن مختطفينا، وأنا مسرور لأننا تمكنا من الإفراج عن عدد كبير منهم، وأريد إخراج البقية".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من قطر في تصريحاته، أن "تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد"، وفق قوله.وفي جانب آخر من تصريحاته لقناة 14 الإسرائيلية، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخبره بأنه على اتصال بعدد من الدول لتنفيذ خطته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250206/إعلام-مقترح-نتنياهو-للمرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة-يتضمن-تنازل-حماس-عن-حكم-القطاع-1097550697.html
https://sarabic.ae/20250206/الأمير-تركي-الفيصل-عن-خطة-ترامب-بشأن-غزة-لن-أقول-تعليقا-غير-محترم-1097543059.html
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العالم, دونالد ترامب, العالم العربي, غزة, قطاع غزة
العالم, دونالد ترامب, العالم العربي, غزة, قطاع غزة

نائب أمريكي: خطة ترامب "فضحت نفاق العالم العربي"

15:12 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 15:22 GMT 07.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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صرح النائب الأمريكي الجمهوري دان كرينشو، بأن ما يسمى بـ"خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط"، رغم الجدل الذي أثارته، "سلّطت الضوء على حاجة الدول العربية لتحمل مسؤولية أكبر في حل القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "الرفض العربي للخطة يعكس عدم رغبتها في المشاركة الفعلية في أي حلول"، بخسب قوله.
وأدن النائب الجمهوري كرينشو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، ما وصفه بـ"النفاق العربي"، في حديثه عن "خطة ترامب للسلام"، مشيرًا إلى أن "الدول العربية ترفض تحمل أي مسؤولية تجاه الفلسطينيين، رغم ادعائها الدعم لهم"، بحسب زعمه.

وأضاف دان كرينشو: "لا أحد يعرف بالضبط كيف سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة السلام، ما نعرفه هو أن إسرائيل لا تريد السيطرة على غزة، والفلسطينيون لا يريدون ذلك أيضًا. ما كشفه إعلان ترامب هو النفاق العربي، فهم يدّعون الاهتمام بغزة ودعم الدولة الفلسطينية، لكنهم يرفضون استقبال اللاجئين أو تمويل أي حلول".

ولفت كرينشو إلى أن "البيت الأبيض تراجع عن بعض تصريحات ترامب"، مؤكدًا أنه "لن يضطر أحد لمغادرة غزة، ولن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض، فالفكرة تشبه مقترحات سابقة لتنمية المنطقة ونزع سلاح حماس"، على حد قوله.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
إعلام: مقترح نتنياهو للمرحلة الثانية من هدنة غزة يتضمن تنازل "حماس" عن حكم القطاع
أمس, 21:48 GMT
وأكد دان كرينشو أنه "لا أحد يريد الانتقال إلى غزة، ولا إسرائيل ولا الدول المجاورة مثل الأردن ومصر، التي رفضت استقبال أي لاجئين من غزة، الخطة في النهاية لا تختلف كثيرًا عن المقترحات السابقة".

وفي وقت سابق، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، قطر بأنها "تحرّض العالم العربي والإسلامي".

وقال نتنياهو، في لقاء مع قناة 14 الإسرائيلية، أمس الخميس، من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة مفادها أن قطر تدير قناة "الجزيرة"، التي تحرّض العالم العربي والإسلامي".
وتابع: "قلنا إنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن مختطفينا، وأنا مسرور لأننا تمكنا من الإفراج عن عدد كبير منهم، وأريد إخراج البقية".
رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
الأمير تركي الفيصل عن خطة ترامب بشأن غزة: لن أقول تعليقا غير محترم
أمس, 16:50 GMT
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من قطر في تصريحاته، أن "تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد"، وفق قوله.

وسبق لنتنياهو في العام الماضي 2024، أن انتقد دور قطر في محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك ليس كافيا للضغط على "حماس"، ما أثار تحذيرات من الدوحة، بأنها قد تعيد تقييم دورها في المفاوضات.

وفي جانب آخر من تصريحاته لقناة 14 الإسرائيلية، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخبره بأنه على اتصال بعدد من الدول لتنفيذ خطته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
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