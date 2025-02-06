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https://sarabic.ae/20250206/إعلام-مقترح-نتنياهو-للمرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة-يتضمن-تنازل-حماس-عن-حكم-القطاع-1097550697.html
إعلام: مقترح نتنياهو للمرحلة الثانية من هدنة غزة يتضمن تنازل حماس عن حكم القطاع
إعلام: مقترح نتنياهو للمرحلة الثانية من هدنة غزة يتضمن تنازل حماس عن حكم القطاع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على الإدارة الأمريكية مقترح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T21:48+0000
2025-02-06T21:49+0000
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حركة حماس
غزة
قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
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القدس - سبوتنيك. كشف ذلك موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قالوا إن الخطة تتضمن الإفراج عن أسرى كبار وتنازل حركة حماس عن حكم القطاع ومغادرته.لكن الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "حماس غير مستعدة للتنازل عن قوتها العسكرية أو تسليم سلاحها، واحتمالية موافقة قادتها على مغادرة القطاع ضئيلة جدا".وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن "حماس مستعدة للتخلي عن السيطرة المدنية وإعادة إعمار قطاع غزة، ونقل المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية أو هيئة مستقلة".وبحسب الموقع، فقد قال ترامب لنتنياهو إن هدفه الأساسي هو استعادة جميع الأسرى، وشدد على ثقته في المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، للإفراج عنهم".وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار، ينص في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 47 ألف قتيل فلسطيني.
https://sarabic.ae/20250206/نتنياهو-يجب-متابعة-فكرة-السماح-لسكان-قطاع-غزة-بالمغادرة-وتنفيذها-1097520075.html
https://sarabic.ae/20250205/قيادي-في-حركة-حماس-لـ-سبوتنيك-غزة-التي-ركّعت-إسرائيل-قادرة-على-إفشال-خطط-ترامب-1097507730.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب

إعلام: مقترح نتنياهو للمرحلة الثانية من هدنة غزة يتضمن تنازل حماس عن حكم القطاع

21:48 GMT 06.02.2025 (تم التحديث: 21:49 GMT 06.02.2025)
© Getty Images / Anna Moneymaker / Staffالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker / Staff
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على الإدارة الأمريكية مقترح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
القدس - سبوتنيك. كشف ذلك موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قالوا إن الخطة تتضمن الإفراج عن أسرى كبار وتنازل حركة حماس عن حكم القطاع ومغادرته.
لكن الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "حماس غير مستعدة للتنازل عن قوتها العسكرية أو تسليم سلاحها، واحتمالية موافقة قادتها على مغادرة القطاع ضئيلة جدا".
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وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن "حماس مستعدة للتخلي عن السيطرة المدنية وإعادة إعمار قطاع غزة، ونقل المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية أو هيئة مستقلة".
وبحسب الموقع، فقد قال ترامب لنتنياهو إن هدفه الأساسي هو استعادة جميع الأسرى، وشدد على ثقته في المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، للإفراج عنهم".
وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار، ينص في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
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أمس, 14:56 GMT
وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 47 ألف قتيل فلسطيني.
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