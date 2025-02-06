https://sarabic.ae/20250206/إعلام-مقترح-نتنياهو-للمرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة-يتضمن-تنازل-حماس-عن-حكم-القطاع-1097550697.html

إعلام: مقترح نتنياهو للمرحلة الثانية من هدنة غزة يتضمن تنازل حماس عن حكم القطاع

إعلام: مقترح نتنياهو للمرحلة الثانية من هدنة غزة يتضمن تنازل حماس عن حكم القطاع

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على الإدارة الأمريكية مقترح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T21:48+0000

2025-02-06T21:48+0000

2025-02-06T21:49+0000

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القدس - سبوتنيك. كشف ذلك موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قالوا إن الخطة تتضمن الإفراج عن أسرى كبار وتنازل حركة حماس عن حكم القطاع ومغادرته.لكن الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "حماس غير مستعدة للتنازل عن قوتها العسكرية أو تسليم سلاحها، واحتمالية موافقة قادتها على مغادرة القطاع ضئيلة جدا".وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن "حماس مستعدة للتخلي عن السيطرة المدنية وإعادة إعمار قطاع غزة، ونقل المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية أو هيئة مستقلة".وبحسب الموقع، فقد قال ترامب لنتنياهو إن هدفه الأساسي هو استعادة جميع الأسرى، وشدد على ثقته في المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، للإفراج عنهم".وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار، ينص في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 47 ألف قتيل فلسطيني.

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