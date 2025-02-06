https://sarabic.ae/20250206/نتنياهو-يجب-متابعة-فكرة-السماح-لسكان-قطاع-غزة-بالمغادرة-وتنفيذها-1097520075.html

نتنياهو: يجب متابعة فكرة السماح لسكان قطاع غزة بالمغادرة وتنفيذها

نتنياهو: يجب متابعة فكرة السماح لسكان قطاع غزة بالمغادرة وتنفيذها

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T03:08+0000

2025-02-06T03:08+0000

2025-02-06T03:24+0000

بنيامين نتنياهو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091697078_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_a1c8fc283b109cc86eaf3c769e5c6dec.jpg

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".كما أكد نتنياهو أن محاربة حماس تظل من مسؤولية إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن إرسال قوات إلى غزة للمساعدة في هذه المهمة.وقال نتنياهو: "لا أعتقد أنه تحدث عن إرسال قوات أمريكية لإتمام مهمة تدمير حماس. هذه مسؤوليتنا. هذه مهمتنا، ونحن ملتزمون بها بشكل كامل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.

https://sarabic.ae/20250206/وزير-الدفاع-الأمريكي-كل-الخيارات-مطروحة-على-الطاولة-بخصوص-مقترح-السيطرة-على-غزة-1097519680.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو