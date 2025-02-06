https://sarabic.ae/20250206/نتنياهو-يجب-متابعة-فكرة-السماح-لسكان-قطاع-غزة-بالمغادرة-وتنفيذها-1097520075.html
نتنياهو: يجب متابعة فكرة السماح لسكان قطاع غزة بالمغادرة وتنفيذها
نتنياهو: يجب متابعة فكرة السماح لسكان قطاع غزة بالمغادرة وتنفيذها
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T03:08+0000
2025-02-06T03:08+0000
2025-02-06T03:24+0000
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091697078_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_a1c8fc283b109cc86eaf3c769e5c6dec.jpg
وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".كما أكد نتنياهو أن محاربة حماس تظل من مسؤولية إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن إرسال قوات إلى غزة للمساعدة في هذه المهمة.وقال نتنياهو: "لا أعتقد أنه تحدث عن إرسال قوات أمريكية لإتمام مهمة تدمير حماس. هذه مسؤوليتنا. هذه مهمتنا، ونحن ملتزمون بها بشكل كامل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
https://sarabic.ae/20250206/وزير-الدفاع-الأمريكي-كل-الخيارات-مطروحة-على-الطاولة-بخصوص-مقترح-السيطرة-على-غزة-1097519680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091697078_82:0:2689:1955_1920x0_80_0_0_9d9953e96fa0d2b856663b7daff563dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو
نتنياهو: يجب متابعة فكرة السماح لسكان قطاع غزة بالمغادرة وتنفيذها
03:08 GMT 06.02.2025 (تم التحديث: 03:24 GMT 06.02.2025)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه يجب متابعة الفكرة وتنفيذها.
وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".
كما أكد نتنياهو أن محاربة حماس تظل من مسؤولية إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن إرسال قوات إلى غزة للمساعدة في هذه المهمة.
وقال نتنياهو: "لا أعتقد أنه تحدث عن إرسال قوات أمريكية لإتمام مهمة تدمير حماس. هذه مسؤوليتنا. هذه مهمتنا، ونحن ملتزمون بها بشكل كامل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة
وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".
وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.
وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.